“L’intervista quando inizia?” Selvaggia Lucarelli smonta la Ferragni da Fazio

C’era tanta attesa attorno all'intervista di Chiara Ferragni negli studi di Che Tempo che Fa. L’influencer che, come è noto è nell’occhio del ciclone dopo l’accusa di truffa scattata a seguito della denuncia da parte del Codacons, cerca di ritrovare una certa stabilità e più che altro è intenta a riacquistare quella popolarità che (oramai) ha perso per sempre. E dopo la lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, in cui si è parlato di tutto e niente tranne dell’ego della Ferragni, la (forse ex) moglie di Fedez nella giornata di domenica 3 marzo è stata ospite da Fabio Fazio. Quella mezz’ora, delirante, in cui Chiara Ferragni ha cercato di tirare acqua al suo mulino, per la diretta interessata è stato un boomerang. Un’intervista autoreferenziale quanto inutile. Tutti lo hanno notato, persino Selvaggia Lucarelli che attendeva questo giorno come se fosse Natale. Di fatti, la giornalista de Il Fatto quotidiano è da sempre critica nei riguardi di Chiara. Oggi, però, lo è ancor di più.

Immancabile, sui profili social di Selvaggia Lucarelli, la cronaca minuto per minuto dell’intervista e non sono mancate le parole forti sia vero l’influencer che nei riguardi del conduttore. C’è da dire che la Lucarelli, un anno prima che scoppiasse il “pandoro-gate”, è stata una delle prime a indagare sulla beneficenza della Ferragni facendo poi partire l’indagine del Codacons. “ L’intervista quando inizia ?” scrive su X la Lucarelli durante le prime fasi dell’intervento tra Fazio e Chiara. Questo a sottolineare quanto quello scambio di parole tra i due è stato così privo di appeal che persino Selvaggia ha intuito l’inutilità delle dichiarazioni dell’influencer. Ma non è tutto. I tweet si fanno più aspri nel momento in cui si parla di fraintendimento e di scusa da parte della Ferragni.