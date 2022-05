Georgina torna sui social dopo il dramma e presenta la figlia Bella Esmeralda

Diciannove giorni dopo il parto Georgina Rodriguez ha scelto Instagram per presentare ufficialmente la figlia nata dalla gravidanza gemellare, nel quale ha perso prematuramente la vita il gemello maschio.

Dopo giorni di silenzio, la compagna di Cristiano Ronaldo è tornata sui social network per condividere con i suoi follower i primi scatti della piccola nata il 18 aprile. La bambina è stata chiamata Bella Esmeralda e nel post pubblicato sul suo profilo, Georgina ha mostrato le immagini della neonata mentre risposa con il sorriso sulle labbra. Solo una settimana fa era stato il calciatore del Manchester United a fare le presentazioni ufficiali della bambina con post nel quale aveva scritto " Forever love " senza svelare, però, il nome della figlia.

Una felicità ben lontana dal dramma vissuto appena due settimane fa, quando Ronaldo e la compagna hanno annunciato la morte dell'altro gemello con un comunicato stampa ufficiale. Sulla vicenda della prematura scomparsa del neonato non si hanno informazioni. Impossibile sapere se la gravidanza fosse già a rischio prima del termine o se siano sopraggiunte complicanze durante il parto. La coppia ha reso noto solo il decesso del maschietto, chiedendo rispetto e silenzio sulla vicenda.

Fino ad oggi Georgina si era chiusa in un rigoroso silenzio social, dedicandosi esclusivamente alla bambina e alla sua famiglia e condividendo solo un paio di post pubblicati da Ronaldo. Il primo subito dopo il ritorno a casa di mamma e figlia al riparo dal dolore e dal clamore con l'immagine della famiglia riunita. Il secondo dedicato al gesto che CR7 ha fatto in campo dopo avere segnato un gol. Il campione portoghese aveva rivolto gli occhi al cielo e, indicando sopra le nuvole, aveva rivolto un pensiero al suo angelo volato via troppo presto.

Il ritorno sul web di Georgina Rodriguez non è sfuggito ai fan, che l'hanno travolta con messaggi di affetto e sostegno. In molti hanno sottolineato come l'ultima arrivata somigli alla sorellina Alana, la primogenita della coppia. Intanto il post in pochissime ore ha collezionato milioni di like e le foto della piccola Bella Esmeralda, che riposa serena nella sua culla, parlano di un lento ritorno alla normalità per una famiglia segnata dal dolore.