L'amarezza di Teocoli: "Dopo la catastrofe Celentano non mi parla più. Incontro il figlio in chiesa"

Dopo l'insanabile rottura, che si è verificata ormai sei anni fa, Adriano Celentano ha smesso di parlargli, chiudendosi in un silenzio assordante nonostante un'amicizia di lunghissima data: a raccontare a Domenica In qual'è l'episodio ad aver provocato il litigio è uno dei protagonisti della vicenta, ovvero Teo Teocoli.

"Tu e Adriano siete tornati a parlarvi?" , domanda Mara Venier al suo ospite. "No, non mi parla. Lui non chiama mai, e io non lo chiamo più perché tanto non risponde mai" , replica il comico, che poi rivela: "Però vado a trovare il figlio in chiesa tutte le sere" . Un appuntamento fisso, dunque, che incuriosisce la padrona di casa: "Come mai in chiesa?" . "Tutte le sere Giacomo va a pregare in una chiesa vicino casa mia" , spiega l'ospite, "è cattolico. Adriano è sempre stato un uomo di chiesa, monogamo, religioso. Questa amicizia mi manca molto".

Nonostante tutti i tentativi fatti negli anni, Teocoli non è mai riuscito a ricucire lo strappo, e il pensiero di aver perso un'amicizia a cui teneva in modo particolare continua a logorarlo. L'ultimo bel ricordo costruito insieme è quello di una cena a cui prese parte anche Gianni Morandi, ormai qualche anno fa: "Ci siamo raccontanti tante storie private e abbiamo riso tantissimo. Le nostre mogli ci guardavano come fossimo pazzi. Poi è arrivata la catastrofe".

E per "catastrofe" il comico intende la nota vicenda relativa allo show televisivo Adrian, andato in onda in 9 episodi sulle frequanze di Canale 5 tra gennaio e dicembre del 2019. "Lui voleva che lo imitassi, ma stavolta non dovevate essere una imitazione, bensì voleva che fossi lui a tutti gli effetti" , ricorda l'ex conduttore di Mai Dire Gol, "inquadrato in una certa maniera, voleva che apparissi al suo posto in tutta la prima parte spettacolo del suo spettacolo, e che lui apparisse solo dopo il cartone" . Un'idea che fu bocciata da Teocoli: "Non si poteva fare, era una truffa per come la vedo io" . "Lui non sarebbe uscito?" , domanda la Venier. "Lui non voleva uscire, voleva solo commentare il cartone" , precisa l'ospite, "a quel cartone teneva tanto, ci ha lavorato dieci anni".

Quel gran rifiuto, pare, è quindi all'origine del risentimento nei suoi confronti da parte del celebre cantante, con cui esisteva un rapporto d'amicizia pluridecennale. "Quando l’ho conosciuto io avevo 14 anni e lui 20. Io andavo ogni pomeriggio in via Gluck ad aspettare che tornasse dal militare. Ero suo fan" , ama ricordare Teocoli. L'unica risposta ottenuta da Adriano Celentano dopo aver parlato pubblicamente del loro litigio, fu decisamente criptica e arrivò tramite social network. "Ciao Teo, ma cos'è questa storia? Ho letto sui giornali che tu soffri perché è da 5 anni che io non rispondo alle tue telefonate…ma se io non rispondo è perché ti voglio BENE!" , scrisse il molleggiato.

"Come fai a non capirlo? Tu non devi essere triste, se no poi mi intristisco anch'io… Ricordi quante risate… e le più eclatanti erano proprio quando a sbagliare ero io che avevo scritto il copione, e non tu…avresti dovuto vedere la tua faccia"

"Quindi chiama pure se vuoi tanto io non ti rispondo…".

, aggiunse il cantante, prima di chiudere: