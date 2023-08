L'analisi grafologica di Piero Fassino: "Un 'tipo nervoso', come diceva Ippocrate"

Scrittura e firma esprimono coincidenza tra l'Io individuale e l'Io sociale rinfrancati da una solidarietà di pensiero e azione. Il temperamento, di tipo “nervoso” secondo Ippocrate, mette in luce caratteristiche intellettive non comuni. Piero Fassino appare munito di capacità di verifica, approfondimento e vigilanza per cui può utilizzare tali doti nella sua attività politica.

L’ex presidente del PD utilizza, a compensazione dei sentimenti di inadeguatezza e di timidezza che hanno segnato la sua giovinezza e che sembrano ancora irrisolti, mezzi autoprotettivi che adopera nei momenti in cui dovesse sentirsi minacciato. Egli allora potrebbe incaponirsi per difendere i propri punti di vista, diventando ipercritico e non permettendo all’interlocutore di intervenire e controbattere (scrittura piccola, molto spazio tra una parola e l’altra, accuratezza grafica). La difesa però viene assunta da Fassino non con acredine, ma come protezione di una timidezza che può ledere l’obiettività, penalizzando i rapporti anche all’interno del proprio gruppo politico.

L’ipercritica, la verifica e l’approfondimento sono elementi che mettono in luce un’intelligenza notevole, ma vanificata dal timore di essere posposto.

È persona che potrebbe dare e ottenere di più se non mettesse in discussione, a volte anche in modo reattivo e selettivo, il prossimo, ma soprattutto schiavizzando sé stesso e le proprie effettive potenzialità. Tali sentimenti di insicurezza emotiva gli fanno assumere, anche se in mondo inconscio o come difesa, atteggiamenti ostentati che finiscono per penalizzare anche le più importanti e illuminate intenzioni. La cocciutaggine viene utilizzata a volte con punte di ansia anticipatoria rendendo dogmatico il proprio credo.

Persona con doti di intellettive notevoli, tuttavia, a volte diventa pretenzioso, lasciandosi prendere da momenti di emotività dovuti al timore di venir meno agli occhi degli altri (vedi riccio a fine parola, interrigo largo e lettere iniziali della firma grandi).