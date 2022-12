"Lando è stato ammazzato". La durissima accusa della compagna di Buzzanca

Alla fine Lando Buzzanca se n'è andato via in silenzio. Si è addormentato nel letto della clinica di riabilitazione, dove era ricoverato da giorni, dopo che aveva lasciato l'ospedale Gemelli in seguito a una brutta caduta avvenuta nella Rsa, dove era degente da circa un anno. A fine novembre le sue condizioni sembravano in netto miglioramento e nonostante la demenza senile lo avesse allontanato dalla realtà e fortemente debilitato nel fisico, il figlio Massimiliano aveva detto che il padre sarebbe tornato a casa entro la fine dell'anno. Ma il suo cuore ha smesso di battere domenica pomeriggio.

" Si è spento serenamente intorno alle 14 ", ha dichiarato Massimiliano Buzzanca all'Adnkronos confermando la morte dell'attore, 87 anni, raccontato gli ultimi istanti di vita del padre: " Sì è addormentato. Dopo un quarto d'ora ha fatto gli ultimi due respiri e intorno alle due del pomeriggio se ne è andato". L'uomo lo aveva visto sveglio la sera prima e l'attore sembra essere vigile, sebbene molto debilitato: "Ha avuto la febbre fino a lunedì, poi sembrava avesse ripreso un pò di attività. Ma era più affaticato, come se non avesse più forze. Ieri quasi si stava per alzare dal letto ". Invece le sue condizioni sono precipitate e Lando Buzzanca si è morto poche ore dopo.

Le accuse della compagna Francesca

Sulle condizioni di salute dell'interprete de "Il maschio merlo" ha gettato sempre un'ombra la compagna Francesca Della Valle. Da mesi la 44enne denunciava le pessime condizioni in cui versava Lando Buzzanca. Prima aveva sostenuto che l'attore era stato ricoverato in una Rsa contro la sua volontà, poi aveva denunciato il trattamento riservato a Buzzanca nella clinica privata, dove sarebbe stato malnutrito. " Lando è scheletrico ", aveva accusato Francesca sostenuta dal medico Fulvio Tomaselli, amico di Lando. La situazione sarebbe degenerata dopo la caduta dalla carrozzina avvenuta a inizio novembre, poi il ricovero al Gemelli e alla fine nella clinica di riabilitazione. E la rabbia della Della Valle è esplosa su Facebook subito dopo la morte di Buzzanca.

" Lando è stato ammazzato e voi, pubblico onesto, lo sapete. Era pericoloso, ormai... L'applicazione della legge 6/04, voluta dalla famiglia 'amorevole' lo ha condotto in un Hospice, luogo di morte. Io non mi fermo, non temete! Continuerò perché sia fatta giustizia. Lo devo a Lando, lo devo agli 800 mila amministrati, lo devo al suo pubblico", ha scritto sulla piattaforma social la donna, sotto a decine di post di condoglianze. Poi l'ulteriore accusa sempre su Facebook pochi giorni prima del decesso dell'attore: "Lando è in un Hospice, dopo 11 mesi di Rsa lager, contro la sua volontà. Vogliono che muoia senza clamore così da inventare qualche ulteriore corbelleria come d’uopo ormai da 21 mesi ".

Le smentite dei figli

I figli non hanno mai riconosciuto la 44enne come fidanzata ufficiale nonostante le interviste e le ospitate in tv. Francesca aveva conosciuto Lando Buzzanca nel 2016 e nel 2019 la coppia annunciò di volersi unire in matrimonio nonostante l'ampio divario di età (quasi quarant'anni). Lando e Francesca Della valle avevano rilasciato un'intervista a Diva e Donna e furono ospiti di Barbara d'Urso per annunciare le loro nozze.