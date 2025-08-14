L'annuncio di Fabio Concato: "Ho un tumore, annullo i concerti"

Un fulmine a ciel sereno. In un post condiviso sui suoi canali, Fabio Concato ha annunciato di combattere contro il cancro. "Cari amici, devo dirvi che sono stato costretto a interrompere i concerti a fine giugno a causa di un tumore. Mi sto curando con molta fiducia e sono tranquillo" le parole dell’amato cantautore.

Nel messaggio condiviso sui social, Concato ha sottolineato che “appena possibile sarà mia premura aggiornarvi in proposito”. Nel frattempo il settantaduenne ha tenuto a ringraziare “tutti coloro che mi hanno scritto manifestando la loro apprensione e il loro affetto Ci sentiamo presto e vi abbraccio".

Concato, autore di brani entrati nell’immaginario collettivo come “Domenica bestiale”, “Fiore di maggio” e “Rosalina”, era stato costretto ad annullare i concerti di luglio e agosto. Lo staff dell’artista milanese aveva parlato di “motivi di salute e accertamenti medici”, senza entrare nel dettaglio. Lo stop alle esibizioni aveva messo in allarme i suoi seguaci e questa sera è arrivato l’inatteso annuncio.

Il cantautore era in giro per l’Italia con un lungo tour celebrativo intitolato “Musico Ambulante”, uno spettacolo in cui riproponeva i brani più amati e raccontava storie e aneddoti della sua carriera ultracinquantennale.