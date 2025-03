Lasciate in pace Millie Bobby Brown

Ascolta ora 00:00 00:00

Millie Bobby Brown ha ragione. Si è sfogata su Instagram, per le critiche che gli vengono rivolte per come appare, per come si veste. Devo ammettere che c’ero cascato anche io, o almeno ci avevo pensato. Si è rifatta! Ma che faccia ha! Ma sembra abbia quarantacinque anni! Perché per tutti noi era Undici di Stranger Things, e ora è cresciuta, ha ventuno anni. Nel video è naturale, a tal punto che mi sono detto: macché, non si è nemmeno rifatta. Che poi, pure si fosse rifatta, sarebbero stati cavoli suoi.

È solo diventata adulta, i lineamenti sono cambiati. Si è gonfiata la labbra come dicono? Boh. Anche qui se pure fosse? In fin dei conti ogni mamma, ogni genitore, prova lo stesso per un figlio o una figlia. I bambini li vorremmo sempre bambini, e a un certo punto, come presi da un senso di delusione, di abbondono, di paura per quel cambiamento, che dagli undici anni in poi diventa sempre più veloce, inconsciamente ce la prendiamo con loro. Non dovevano crescere. Dovevano restare sempre i nostri bambini. Il cambiamento ci fa pensare che tutto si modifica, a me fa pensare alla morte, e lo dico avendo una figlia di dodici anni. La vedi cambiare, il suo corpo si modifica, il suo modo di pensare anche.

Millie si stupisce che a criticarla siano state anche molte donne, ma figuriamoci, ancora crede nella solidarietà femminile? Per averla devi prendere la tessera di un club femminista. Il suo video mi ha colpito perché ci avevo pensato anche io, ma guarda qui, come si presenta. Come un qualsiasi utente dei social, quelli che le hanno scritto sotto: «Ma che, hai quarantacinque anni?». No, è che non è più quella bambina che interpretava Undici.

Nella vita tutto si modifica, tutto cambia, e vorremmo che le cose che amiamo restassero come sono. Ma Millie, come dice, non può restare una bambina a vita. È cresciuta, è una donna, fatevene una ragione e lasciatela in pace.