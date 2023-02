La lezione di Lazza: chi è il "rapper gentile" rivelazione di Sanremo

Si chiama Jacopo Lazzarini, è un classe '94 e sul palco di Sanremo "ha spaccato" come si suol dire in gergo. Del suo cognome ne ha fatto un'arte visto che nel panorma musicale si chiama soltanto Lazza e si è piazzato al secondo posto dietro con la sua "Cenere" dietro al mostro sacro Marco Mengoni. Un saggio del suo talento lo ha dato anche ieri nella puntata di "Domenica In" quando per problemi tecnici non è partita la base musicale della sua canzone: a differenza di altri suoi colleghi (vedi Blanco), non ha spaccato nulla e non ha atteso che la situazione si ripristinasse ma è andato avanti senza scomporsi di un millimetro coinvolgendo il pubblico e strappando applausi ancor più fragorosi.

"Ho pensato di poter vincere"

Senza peli sulla lingua ma sempre in maniera molto educata e composta, a caldo ha dichiarato di essere felice e sotto choc per il risultato ottenuto al Festival della musica italiana. " Viva l'hip hop. Ho pensato che avrei potuto superare Marco e vincere a un certo punto, perché ho visto che le persone erano prese bene dal mio brano e l'attenzione sulla canzone stava aumentando, cresceva di giorno in giorno ", ha sottolineato con grande sincerità Lazza. Il suo brano è adesso al primo posto su Spotify con circa due milioni di stream al giorno. Prima ancora di Sanremo, il suo album "Sirio" è stato il più venduto nel 2022 e per ben 19 settimane al primo posto della classifica: il Corriere ricorda che bisogna tornare indietro di 12 anni per un risultato simile quando il "Vivere o niente" di Vasco Rossi rimase al vertice per parecchie settimane.

Chi è Lazza

Ben prima di Sanremo, Jacopo Lazzarini era già conosciutissimo e amatissimo dalla Generazione Z (nati tra il 1997 e il 2012) che lo ascoltavano e cercavano online: adesso ha conquistato un pubblico più trasversale fatto anche di diverse generazioni che ne hanno apprezzato il talento e la musica. Milanese di Calvairate, inizia a studiare pianoforte al conservatorio "Giuseppe Verdi": da subito, però, nasce il feeling con il mondo hip hop ed entra a far parte dei gruppi Zero2 e Blocco Recordz. Il debutto nel mondo della discografia avviene nel novembre 2012 con il Destiny Mixtape e nel 2014 ha un'ospite d'eccezione in uno dei suoi brani: il rapper Emis Killa. Dal 2017 in poi inizia la produzione di brani per artisti del calibro di Ernia, Nitro e Salmo: il secondo album, "Re Mida", fatto in collaborazione con Fabri Fibra, vede sempre più tonalità trap e il successo aumenta sempre di più grazie ai dischi d'oro e di platino fino a culminare in "Sirio" (pubblicato nel marzo 2022) che ottiene i consensi di cui abbiamo parlato.

Il bouquet alla madre