Sanremo 2023: la finale del Festival in diretta

Quinta e ultima serata del festival di Sanremo, al termine della quale verrà decretato il vincitore della 73esima edizione. Sul palco con Gianni Morandi e Amadeus per la finale torna Chiara Ferragni, che farà probabilmente un altro monologo. Non ci sono certezze per quanto concerne la sua perfomance, in quanto non ha presenziato alla conferenza stampa pre-puntata, forse memore della magra figura rimediata durante la prima. Sanremo città blindata tra elicotteri e massiccio dispiegamento di forze dell'ordine, chi ha il biglietto per assistere alla serata è invitato a presentarsi un'ora prima rispetto all'orario d'ingresso previsto alle 19 e 15. Sono stati anche potenziati i controlli ai caselli autostradali e di Taggia e alla stazione dei treni. Cortei e contestazioni sono possibili solo in forma statica.

Superospiti internazionali i Depeche Mode, di nuovo all'Ariston - dopo le esibizioni del 1986, del 1989 e del 1990 - per proporre in anteprima mondiale il nuovo singolo "Ghosts Again", primo estratto dal nuovo album "Memento Mori", in uscita il 24 marzo. Sul palco ancora un pezzo di storia della musica italiana, con Ornella Vanoni, alle spalle otto partecipazioni in gara e quattro da ospite, e Gino Paoli, che avranno spazi diversi. A distanza di cinque anni, Paoli, all'ottava volta all'Ariston, sarà affiancato da Danilo Rea al pianoforte per interpretare alcuni dei suoi successi senza tempo. Sul palco esterno, invece, Achille Lauro.