"Una frizione grossa in casa". Ira di Ferragni contro Fedez

Le grandi crisi portano sempre crisi collaterali, spesso anche più "impattanti" di quella che le originariamente le ha create. Chiara Ferragni da circa un mese è finita nel vortice mediatico per il caso del pandoro "Pink Christmas" Balocco e ora due procure l'hanno iscritta nel registro degli indagati per truffa aggravata da minorata difesa. La bolla social che aveva trasformato l'influencer in una sorta di Re Mida è scoppiata, Ferragni è il convitato di pietra per ogni brand che ha un contratto con lei tanto che ora numerose aziende stanno valutando l'ipotesi di rescindere o prendere le distanze. La crisi commerciale per il brand Ferragni è grande ma quella familiare potrebbe diventarlo ancora di più.

Safilo, brand numero 2 al mondo per l'eyeweare è stata la prima a interrompere ogni collaborazione per violazione contrattuale. Coca-Cola ha annunciato che gli spot che vedono protagonista l'influencer sono stati per il momento sospesi e le immagini registrate a dicembre, poco prima dell'annuncio della sanzione dell'Antitrust, che ha dato il via a tutto, non verranno utilizzate nel breve termine. Ma c'è un problema che sta nascendo anche all'interno della mura domestiche dei Ferragnez, nell'enorme attico di City Life nel quale i due sono andati a vivere pochi giorni prima della grande crisi. All'influencer e al suo team di legali e di comunicatori, assunti per gestire il momento difficile di Ferragni non è proprio piaciuto l'intervento a gamba tesa di Fedez contro i giornalisti che, da giorni, stazionano sotto la loro abitazione.