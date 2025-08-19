Leonardo Di Caprio e Vittoria Ceretti, relazione già finita? "Lui non la guarda più"

Spesso descritti come una coppia bellissima e assai affiatata, Leonardo Di Caprio e Vittoria Ceretti potrebbero essere giunti al capolinea della loro relazione. Secondo alcuni amanti del gossip, e attenti osservatori, i sintomi ci sarebbero tutti. Una grande delusione per chi invece sostiene da sempre questa coppia, formata dal celebre attore che non ha bisogno di presentazioni e dalla splendida modella bresciana.

La loro relazione è iniziata nell'estate del 2023, e da allora i due sono stati visti spesso insieme, sia in eventi pubblici che privati. Hanno sempre dato l'idea di essere una coppia solida, e questa estate si sono visti in giro per il Mediterraneo, a bordo di un lussuosissimo yacht. Proprio queste vacanze mediterranee, per la precisione a Ibiza, sarebbero state rivelatrici. Qualcosa, a detta di alcuni, sarebbe cambiato. Pur trovandosi nello stesso posto, la coppia è parsa distante. Vittoria si godeva il mare dell'isola spagnola, e il compagno? Leonardo Di Caprio è stato paparazzato a bordo dello yacht, visibilmente annoiato. Tanto è bastato a far partire i primi rumors.

L'attore, oggi 50enne, non ha mai fatti mistero di preferire compagne più giovani. E Vittoria Ceretti ha da poco compiuto 27 anni. Ecco quindi che alcuni sono andati a ricercare le precedenti relazioni della star di Hollywood. Prima della Ceretti, Di Caprio aveva fatto coppia con Camila Morrone, per poi troncare la relazione durata 5 anni poco dopo che lei ne aveva compiuto 25. Tornando indietro si ricorda la modella Gisele Bündchen, con la quale iniziò una relazione, durata cinque anni, quando lei ne aveva solo 18. E poi Bar Refaeli, lasciata quando lei aveva compiuto 25 anni.

Insomma, secondo alcuni, non mancherebbe molto alla prossima rottura.

Del resto, le immagini di Leonardo Di Caprio annoiato parlano da sole. Invece di trascorrere del tempo con la sua giovane compagna, l'attore se n'è rimasto seduto a bordo dello yacht, con un asciugamano avvolto intorno ai fianchi e lo sguardo quasi assorto. Staremo a vedere.