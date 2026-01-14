Morta Lina Bernardi, noto volto di CentoVetrine

È morta a 87 anni Lina Bernardi, attrice poliedrica che ha saputo attraversare ogni palcoscenico, da quello teatrale a quello del cinema, passando poi per la tv che, grazie al personaggio di Sophie Rousseau nella soap opera CentroVetrine le ha dato una popolarità che l'ha resa immortale nel cuore del pubblico. A dare notizia della scomparsa di Lina Bernardi, avvenuta la scorsa notte a Cisterna di Latina, sono stati i familiari, che hanno sottolineando come questa dolorosa perdita sia avvenuta alla fine di una lunga battaglia che la Bernardi stava affrontando contro una brutta malattia.

Classe 1938 e originaria di Latina, Lina Bernardi ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo e della recitazione nel mondo teatrale. Nel corso della carriera ha portato sul palco opere di Dacia Maraini e di Gabriele D'Annunzio, guidata da registi e registe come Salviana Scalfi, Elsa Giorgi e Arnaldo Ninchi. L'ultima interpretazione a teatro risale al 2019 e alla rappresentazine dell'Antigone di Sofocle per la regia di Margherita Patti. Prima ancora di arrivare al teatro, però, l'attrice aveva prestato la propria voce e il proprio talento al mondo della radio: al microfono aveva raccontato l'Elena di Euripide (1966) e nel 1969 Andrea Camilleri la diresse nella trasmissione radio dove recitò l'Antigone rivisto da Jean Cocteau. Il debutto al cinema avviene invece nel 1986, quando Marco Ferreri la vuole nel suo Storia di Piera. Nel corso di una carriera durata più di quarant'anni, l'attrice ha recitato per registi del calibro di Silvio Soldini in Pane e tulipani, Guido Chiesa ne Il partigiano Johnny, Matteo Garrone per L'imbalsamatore e Sergio Castellitto in Non ti muovere.

Sul piccolo schermo, invece, Lina Bernardi approda nel 1967 con Sfida per Cuba di Piero Schivazappa, con il quale tornerà a lavorare nel 1994 per Un amore americano, un film per la tv. Il grande successo, dopo una pausa dalla televisione durata circa vent'anni, arriva nel 1999, prima con Vivere e poi, soprattutto, con la già citata CentoVetrine, andato in onda dal 2001 al 2016 per un totale di ben 3318 episodi. La prima apparizione avviene il 15 febbraio 2001, nell'episodio 29, mentre l'ultima è del 1 febbraio 2011. Entrata come semplice personaggio ricorrente, utile a rimpolpare lo sfondo della soap, Lina Bernardi diventa poi una delle protagoniste fino al 2005. La breve apparizione del 2011 è, appunto, solo un parentesi fugace, effettuata soprattutto per festeggiare il decennale della soap. Lina Bernardi ha lavorato anche in serie tv di successo come Distretto di polizia e R.I.S. Roma - Delitti imperfetti.

Come riporta il Corriere della Sera di Roma, la morte dell'attrice ha portato Matilde Celentano, sindaca di Latina, a ricordarla con queste parole: " Non ha interrotto il profondo legame con la sua città. Il teatro è stato il fulcro della sua carriera, insieme all'impegno costante nella formazione dei giovani e nella promozione di cause sociali.

Latina oggi perde una donna di grande valore umano e artistico, che ha contribuito in modo significativo alla crescita culturale della comunità. Ai figli Eleonora e Manuel, ai familiari tutti, giungano le più sentite condoglianze dell'amministrazione e dell'intera città".