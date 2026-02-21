Giorgia Cardinaletti co-conduttrice di Sanremo 2026. Carlo Conti la spiazza in diretta

Si completa il cast delle co-conduttrici del Festival di Sanremo . Nel corso del Tg1 delle 20 Carlo Conti ha annunciato che sarà Giorgia Cardinaletti ad affiancare lui e Laura Pausini nella serata finale di sabato 28 febbraio. Il direttore artistico della kermesse canora più longeva della tv italiana ha letteralmente spiazzato la giornalista, invitandola a sorpresa sul palco del teatro Ariston.

esempio

Cosa è successo in diretta

Giorgia Cardinaletti sbarcherà a Sanremo come inviata del Tg1 già da domenica 22 febbraio. Come ogni anno la giornalista si occuperà dei collegamenti da Sanremo per il Tg1 e proprio con questa scusa, durante il collegamento nel corso del telegiornale di sabato 21 febbraio, Carlo Conti le ha fatto una proposta spiazzante che l'ha lasciata a bocca aperta: "Stavo pensando il sabato, visto che finisci con il collegamento dal balconcino delle 20.30, non potresti essere poi con me e Laura a co-condurre il Festival?", le ha chiesto Carlo Conti. Giorgia Cardinaletti è rimasta spiazzata e incredula è riuscita a dire soltanto: "Prego?". A quel punto il conduttore toscano ha scherzato per poi farle una domanda diretta e formale: "Oh, sei svenuta? Giorgia Cardinaletti vuoi co-condurre la serata finale del Festival con me e Laura?".

L'incredulità di Giorgia Cardinaletti

La giornalista ha sorriso ma prima di accettare si è sincerata della veridicità della proposta: "Non è uno scherzo, vero?". Il "no" deciso di Carlo Conti ha finalmente convinto Giorgia Cardinaletti, che alla fine del collegamento ha espresso tutta la sua gioia: "Sì, grazie! Non so che dire...".

Il video della proposta a sorpresa in diretta al Tg1 fatta da Conti alla giornalista ha fatto ben presto il giro del web e la stessa Cardinaletti ha condiviso il momento del collegamento sulla sua pagina Instagram, festeggiando l'importante opportunità.