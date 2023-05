"L'incoronazione ficcatela nel...". I tifosi del Celtic scatenati contro Carlo

Continuano i colpi di scena sull’incoronazione di re Carlo e adesso anche i tifosi del Celtic intonano allo stadio un coro contro il figlio di Elisabetta II e l’istituto monarchico che rappresenta. Infatti, durante la partita della finale della Coppa di Scozia tra Celtic e Rangers - giocatasi a Glasgow a Hampden Park – migliaia di anti monarchici hanno manifestato il proprio disappunto nei confronti di uno degli eventi più attesi della storia.

Il coro contro il futuro re Carlo

Avrà luogo il 6 maggio nell’Abbazia di Westminster a Londra l’incoronazione di re Carlo III che – a quanto pare – non è condivisa proprio da tutti. Domenica scorsa, i sostenitori biancoverdi si sono lasciati andare a dei pesanti insulti contro la Corona inglese. Il tutto è accaduto durante la finale che è stata vinta pe 1-0 proprio dal Celtic grazie alla rete segnata a fine primo tempo da João Pedro Neves Filipe, meglio conosciuto come Jota. Naturalmente, i tifosi del Celtic – come spesso accade – non sono riusciti a trattenere “l’entusiasmo”; tuttavia, lo hanno fatto cantando un coro molto particolare e scurrile: "Puoi ficcarti l'incoronazione nel c**o", questo quanto intonato dai fedelissimi; un coro che non lascia spazio all’immaginazione. Infatti, il riferimento alla famiglia reale ed in particolare, a Carlo d’Inghilterra è davvero evidente.

You can shove yer coronation up yer arse pic.twitter.com/YKe7Vd337b — andypingu1888 (@andypingu1888) April 30, 2023

Il motivo degli insulti

A scatenare il comportamento dei tifosi è la diversità religiosa tra le due squadre: da una parte il Celtic - i cui sostenitori sono cattolici - e dall’altra il Rangers, i cui tifosi sono protestanti e, dunque, filomonarchici. Ricordiamo che il re d’Inghilterra è anche il capo della chiesa anglicana (il nome assunto dalla chiesa britannica dopo la separazione dalla chiesa cattolica romana risalente al XVI secolo).

Il dissenso manifestato anche in altre occasioni

Quanto avvenuto, in realtà, non stupisce -nonostante l’indignazione di molti- dal momento che un episodio simile si era verificato anche durante le commemorazioni per la morte della regina Elisabetta II. Anche all’epoca, i tifosi del Celtic avevano protestato sempre a Hampden Park; in quel caso, però, una marea di fischi rumorosi durante il minuto di applausi prima della partita contro il St Mirren. Infine, come se non bastasse, avevano anche intonato – mentre esponevano striscioni antimonarchici - "Se odi la famiglia reale, batti le mani". Insomma, mancano meno di 36 ore all’incoronazione di re Carlo, ma per i futuri reali d’Inghilterra sembrerebbe davvero non esserci tregua.