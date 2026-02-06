Lino Banfi, la foto in sedia a rotelle preoccupa i fan: come sta

Un breve video, pochi secondi di quotidianità, e una valanga di affetto. Lino Banfi, 89 anni, è apparso sui social seduto su una sedia a rotelle in alcuni filmati condivisi dalla figlia Rosanna. Le immagini, diventate virali in poche ore, hanno immediatamente attirato l’attenzione dei fan del “nonno d’Italia”, tra emozione e preoccupazione.

La normalità di un viaggio in famiglia

Il contesto è semplice, una stazione ferroviaria, un ascensore, una famiglia che si muove insieme. Banfi è accompagnato dalla figlia e, con un gesto istintivo, prova quasi a non farsi riconoscere, tirando su il cappuccio della giacca e coprendosi il volto con la valigia appoggiata sulle ginocchia. Nessun intento sensazionalistico, i video raccontano una normalità fatta di attenzioni, sorrisi e complicità.

L’uso della carrozzina, del resto, non è una novità. Già anni fa lo stesso attore aveva spiegato che una caduta gli aveva causato problemi al menisco,complicando i movimenti e gli spostamenti a piedi. Con il passare del tempo, la sedia a rotelle è diventata un supporto utile per affrontare gli spostamenti in sicurezza.

Padre e figlia, tra sorrisi e tenerezza

A colpire gli utenti oltre alla carrozzina è stato lo scambio di battute tra padre e figlia. Mentre spinge la sedia, Rosanna lo punzecchia con affetto. “Sei in incognito? Ti vergogni a farti vedere che vai sulla sedia perché sei pigro?”.

La risposta di Banfi arriva puntuale, e con la voce inconfondibile che lo ha reso amatissimo risponde: “Sì, sulla sedia sì… se no dovrei fare il salto”. Rosanna sorride e rincara la dose: “Sei pigro. Stai bene, ma sei pigro”. Un botta e risposta spontaneo, familiare, che ha emozionato proprio perché autentico.

Tra ascensori, nipoti e pronipoti

Nei video compaiono anche la nipote Virginia Leoni e la piccola Matilde Lucia, nel passeggino. In uno dei filmati, girato dentro un ascensore, Banfi chiede con finta preoccupazione: “C’è qualcuno?”, mentre cerca di restare “in incognito”.

Nell’ultimo video, il nonno d’Italia avanza in stazione accanto alla pronipotina, anche lei su ruote. Ed è qui che arriva un’altra battuta: “Abbiamo la stessa velocità”, scherza, strappando sorrisi a chi guarda la scena.

Fragilità e ironia

I fan possono quindi stare tranquilli.