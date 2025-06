"Avevi degli obblighi". Rissa in diretta fra Orietta Berti e Fabio Rovazzi: che cosa è successo

Lite in diretta Twitch fra Orietta Berti e Fabio Rovazzi. I fan che hanno assistito alla puntata di mercoledì de Il rosso più bello di twitch si sono ritrovati a fare da spettatori a uno scontro andato in scena fra i due cantanti. Del resto, la Berti aveva avvisato Rovazzi. " Quando torni facciamo i conti ", gli aveva mandato a dire durante Pulp Podcast, e non è stata una minaccia lasciata al vento. A quanto pare la cantante italiana non avrebbe gradito certi comportamenti del collega, specialmente i suoi ritardi.

Nel corso della puntata del Rosso sono stati ospitati diversi streamer e personaggi famosi. Rovazzi era presente nello studio. A un certo punto è stato il momento del collegamento con Orietta Berti. "Io non sono ancora in pace con Rovazzi" , ha dichiarato la cantante quando le è stata data parola. "Rovazzi ha ritardato l'uscita del disco. Il disco uscirà il 27 di giugno. Tutta colpa di Rovazzi, perché lui è andato in vacanza, ma dovevamo finire il disco. E dovevamo fare il video. Lui però non c'era".

Silenzio in studio e grande imbarazzo dei presenti. La Berti, però, ha continuato. "Poi a me questa vacanza in Thailandia non mi convince tanto, perché quando l'ho visto il 4 di giugno per fare il video lui era bianco come un lenzuolo. Uno che va in Thailandia come minimo si abbronza".

I ragazzi presenti si sono scambiati delle risate, e Rovazzi è parso abbastanza innervosito. "Lui ha trovato la scusa che l'aria condizionata dell'aereo gli ha fatto andare via l'abbronzatura" , ha aggiunto la Berti. "A me questa cosa non convince".

" Lei sostiene che è colpa mia, ma io ho voluto bloccare tutto perché volevo andare in Thailandia ", ha quindi dichiarato Rovazzi. "Tutto questo non è vero, e dovrà spiegarlo in tribunale ". "No, la parte lesa siamo noi" , ha ribattuto Orietta Berti. " Ti abbiamo telefonato e dicevi che eri in Tailandia. Tu puoi fare tutto quello che vuoi, ma avevi degli obblighi con noi ". Rovazzi ha quindi provato a dire di non aver firmato nessun contratto, mentre fra i presenti cominciava a salire una certa tensione.

Ma posso andare in vacanza? Tutto quello che ha detto non è vero, quindi dovrà spiegarlo in tribunale"

, ha ribattuto Rovazzi, buttando tutto sullo scherzo.

Il pezzo, ad ogni modo, uscirà il 27 giugno, come ricordato dalla stessa cantante.