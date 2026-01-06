Loredana Lecciso: "Mio figlio doveva essere a Crans-Montana a festeggiare Capodanno"

l figlio più giovane di Al Bano e Loredana Lecciso, Bido, avrebbe potuto trovarsi a Crans-Montana la notte di Capodanno, proprio nel locale teatro del devastante incendio che ha causato la morte di quaranta ragazzi. A raccontarlo è la stessa Loredana Lecciso, in un’intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno Puglia, nella quale ripercorre giorni difficili vissuti a ridosso della tragedia.
Un periodo difficile
La showgirl spiega di aver attraversato un periodo emotivamente molto intenso, segnato anche dal malore accusato poco prima della sua partecipazione a Domenica In insieme ad Al Bano. "Sono stati giorni che mi hanno messa a dura prova dal punto di vista psicologico", confida.
Bido conosce bene Crans-Montana, lì si è diplomato, ha trascorso diverse estati insieme alla sorella Jasmine e frequenta abitualmente il locale Le Constellation. Anche la sua fidanzata, Emily, è originaria della zona. La famiglia si era riunita per trascorrere il Natale insieme e l’ipotesi di restare in Svizzera anche per Capodanno era concreta.
Una decisione sfiorata
"Passeggiando per la città ero passata proprio davanti a quel locale", racconta Lecciso. "Tra le opzioni per festeggiare il nuovo anno c’era anche quella di rimanere lì e, se fosse successo, è molto probabile che Bido e la sua ragazza sarebbero andati proprio a Le Constellation". La decisione presa all’ultimo momento di rientrare in Puglia ha cambiato tutto. Al Bano, sottolinea Lecciso, è convinto che tornare a Cellino San Marco abbia letteralmente salvato loro la vita.
Nonostante il sollievo per quanto evitato, Loredana Lecciso non nasconde il profondo dolore per levittime e le loro famiglie. "La mia serenità non può cancellare una tragedia di questa portata. Penso alle madri e ai padri che stanno vivendo un incubo: il mio pensiero e il mio cuore sono con loro", conclude.