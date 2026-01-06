Loredana Lecciso: "Mio figlio doveva essere a Crans-Montana a festeggiare Capodanno"

l figlio più giovane di Al Bano e Loredana Lecciso, Bido, avrebbe potuto trovarsi a Crans-Montana la notte di Capodanno, proprio nel locale teatro del devastante incendio che ha causato la morte di quaranta ragazzi. A raccontarlo è la stessa Loredana Lecciso, in un’intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno Puglia, nella quale ripercorre giorni difficili vissuti a ridosso della tragedia.

Un periodo difficile

La showgirl spiega di aver attraversato un periodo emotivamente molto intenso, segnato anche dal malore accusato poco prima della sua partecipazione a Domenica In insieme ad Al Bano. " Sono stati giorni che mi hanno messa a dura prova dal punto di vista psicologico ", confida.

Bido conosce bene Crans-Montana, lì si è diplomato, ha trascorso diverse estati insieme alla sorella Jasmine e frequenta abitualmente il locale Le Constellation. Anche la sua fidanzata, Emily, è originaria della zona. La famiglia si era riunita per trascorrere il Natale insieme e l’ipotesi di restare in Svizzera anche per Capodanno era concreta.

Una decisione sfiorata

" Passeggiando per la città ero passata proprio davanti a quel locale ", racconta Lecciso. " Tra le opzioni per festeggiare il nuovo anno c’era anche quella di rimanere lì e, se fosse successo, è molto probabile che Bido e la sua ragazza sarebbero andati proprio a Le Constellation" . La decisione presa all’ultimo momento di rientrare in Puglia ha cambiato tutto. Al Bano, sottolinea Lecciso, è convinto che tornare a Cellino San Marco abbia letteralmente salvato loro la vita.

Nonostante il sollievo per quanto evitato, Loredana Lecciso non nasconde il profondo dolore per le

La mia serenità non può cancellare una tragedia di questa portata. Penso alle madri e ai padri che stanno vivendo un incubo: il mio pensiero e il mio cuore sono con loro

vittime e le loro famiglie. "", conclude.