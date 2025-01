Loris e il successo di Diletta Leotta, Marialuisa Jacobelli paparazzata con Morrone, Alessia Marcuzzi su Sanremo

Ascolta ora 00:00 00:00

Sanremo, nuovi amori, smentite e confessioni: questi i temi dei gossip più chiacchierati della settimana. C'è chi esulta per Sanremo (Alessia Marcuzzi), chi smentisce la gravidanza (la fidanzata di Mauro Icardi), chi ha un nuovo amore (Maria Luisa Jacobelli) e chi fa dichiarazioni sul successo della moglie (Loris Karius).

Loris Karius, confessioni su Diletta: "Nessun problema con la sua popolarità"

Prima di imbarcarsi sul primo volo diretto a Gelsenkirchen, in Germania, dove vestirà la maglia dello Schalke 04, Loris Karius ha rilasciato un'intervista, nella quale ha parlato del ruolo di papà, della passione per la musica (fa il dj a tempo perso) e della moglie, Diletta Leotta. Il portiere tedesco ha descritto la piccola Aria come la "principessa" di casa e ha ammesso che in famiglia è costretto a districarsi tra più lingue: " Mi rivolgo a lei in tedesco, Diletta in italiano, ma la lingua di casa è l'inglese". A proposito di Diletta e del suo successo, invece, Loris ha detto di non soffrire il fatto che la moglie sia più conosciuta di lui: "In Italia riconoscono di più Diletta, all'estero la situazione si ribalta ma non ho nessun problema con la sua popolarità. Sono felice del suo successo televisivo. Non sono un uomo all’antica, ciascuno ha la sua carriera e cammina sulle sue gambe, ci supportiamo a vicenda. Accettarsi è l’unico modo per far funzionare una relazione ". Sulle recenti voci di una presunta crisi coniugale, però, bocca cucita.

Marialuisa Jacobelli, dopo Totti è passione con Michele Morrone

Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli? Acqua passata. La liaison tra l'ex capitano della Roma e la giornalista di Mediaset Sport è durata meno di un battito di ciglia e Marialuisa ha già voltato pagina. L'inviata sportiva è stata paparazzata dal settimanale Gente in compagnia di Michele Morrone, il protagonista del thriller erotico"365 giorni". La coppia ha cenato insieme in un noto ristorante in zona Brera poi, una volta tornati all'auto dell'attore, è esplosa la passione tra baci infuocati e sguardi di intesa. " Dopo due minuti di pomiciate, scatta la mano birichina sul sedere di lei. Poco dopo la coppia sale in macchina e scompare ", riferisce la rivista. Dove si sia diretta la coppia è impossibile saperlo: Morrone ha seminato i paparazzi.

Alessia Marcuzzi a Sanremo, la reazione social: "Che dite, sono contenta?"

Diciamoci la verità: il nome di Alessia Marcuzzi a Sanremo non è una sorpresa. Da tempo si vociferava di una sua probabile partecipazione al Festival e i numerosi programmi condotti insieme a Carlo Conti lasciavano pochi dubbi. Tra il direttore artistico e la conduttrice c'è sintonia professionale e la scelta di Conti è stata quasi scontata. Ma come ha preso la chiamata Alessia Marcuzzi? Bene, anzi benissimo a giudicare dal video condiviso sulla sua pagina Instagram dopo l'annuncio fatto dal conduttore toscano al Tg1. "Che dite… sono felice???", ha scritto sui social la conduttrice, condividendo un ironico video, in cui si mostra mentre saltella felice per strada. A lei spetterà il compito di affiancare Carlo Conti e Alessandro Cattelan nella serata finale della 75esima edizione del Festival di Sanremo.

China Suarez smentisce la gravidanza: "Solo falsità"