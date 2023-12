"Lui se n'è andato di casa". Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: storia al capolinea?

Nuovo capitolo della soap opera dei Prelemi. Ormai la storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sembrerebbe essere arrivata al capolinea e la loro rottura parrebbe insanabile. Secondo le indiscrezioni lanciate da Alessandro Rosica – conosciuto come Investigatore Social – l’ex gieffino sarebbe anche arrivato al punto di lasciare la casa che condivideva insieme all’influencer a Milano.

La crisi di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

È da tempo che ormai si mormora di una presunta crisi tra i due; ma adesso le cose sembrerebbero essersi davvero male. Secondo quanto riportato dall’Investigatore Social, infatti, Pierpaolo avrebbe fatto i bagagli per trasferirsi altrove: “A seguito dei miei scoop recenti dove raccontavo la storia oramai agli sgoccioli, Pierpaolo ha fatto i bagagli e vive da un’altra parte. I motivi?!? Già da tempo le cose non andavano più bene, non c’è più quel sentimento forte che li legava”, ha spiegato Rosica.

Per Rosica, che ha sempre sostenuto la coppia, non ci sono dubbi: non ci sono dei contratti che obbligano Giulia e Pierpaolo a stare insieme. È soltanto probabile la paura di deludere il fandom che crede fortemente in loro. Infine, ha rivelato che la notizia della loro rottura arriverà probabilmente prima dell’inizio del prossimo anno.

Il comunicato dei Prelemi

Soltanto qualche giorno fa, l’ex gieffino e l’influencer avevano rotto il silenzio, rivolgendosi direttamente ai loro fan sul loro canale broadcast su Instagram. I due avevano provato a fare chiarezza a seguito delle voci insistenti su una loro presunta crisi. A scrivere è stata proprio Giulia che aveva esordito così: “Sono qua con Pierpaolo e volevo lasciare un messaggio nel gruppetto proprio perché non abbiamo voglia di rilasciare comunicazioni ufficiali. Quindi qua ci stiamo rivolgendo alle persone che ci seguono e che ci vogliono bene”.

Poi, aveva proseguito: “Innanzitutto, premetto che leggiamo i vostri messaggi e ‘non ci aiutano’, soprattutto le vostre accuse ci fanno male”. Naturalmente, la Salemi si riferiva a coloro che continuano ad accusarli di stare insieme soltanto per salvaguardare l’ambito professionale, dal momento che insieme sono anche i conduttori della nuova edizione di Ex on the beach. Così, aveva aggiunto: “Se un minimo ci conoscete, sapete che persone siamo. Non c’è nessun contratto che ci obbliga a stare insieme, non c’è nessun programma televisivo che ci impedisce di lasciarci. Non abbiamo lavori, non c’è niente, quindi tutte quelle allusioni che alcuni profili fanno sono tutte finte”. Infine, l’ammissione di qualche intoppo nella relazione: “Semplicemente stiamo capendo chi siamo, dove stiamo andando e non vogliamo rovinare quella che è la relazione più importante della nostra vita. Ci serve del tempo, per favore. Rispettateci. Grazie, vi vogliamo bene”.