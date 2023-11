"Stiamo riflettendo...". Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli confermano la crisi

Se ne parlava da settimane e finalmente la verità è arrivata dai diretti interessati. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non si sono lasciati ma stanno attraversando un momento delicato, che ha un nome preciso: crisi. Lo hanno ammesso i due ex gieffini attraverso le pagine del settimanale Chi, che ha dedicato loro la copertina del numero in edicola. Salemi e Pretelli sono pronti a tornare in televisione nell'inedito ruolo di conduttori della quinta stagione di "Ex on the beach Italia" (al via il 22 novembre su Paramount+) e, parlando della loro storia, hanno ammesso: " Stiamo riflettendo sul nostro rapporto, sui dubbi e le mancanze, guardandoci negli occhi. Sul futuro decideremo solo noi due ".

Le voci sulla crisi

Da fine ottobre sul web sono iniziate a circolare voci su una presunta rottura tra i due ex gieffini. Secondo fonti vicine alla coppia, Giulia e Pierpaolo erano pronti a dirsi addio e si diceva addirittura che Pretelli fosse alla ricerca di una nuova casa, dove trasferirsi. Oggi si scopre che a scatenare il tam-tam di indiscrezioni è stato un amico comune della coppia. " Un nostro caro amico, in maniera bonaria, ha dato un'interpretazione personale di alcune confidenze che gli abbiamo fatto" , ha confessato Giulia Salemi a Chi, svelando che le voci non sono poi così infondate. " Siamo complici, siamo il supporto l’uno dell’altra, ci motiviamo a vicenda, siamo amanti e ci vogliamo un bene infinito, ma saremmo ipocriti se non ammettessimo che, nel nostro rapporto, non ci siano mancanze, da una parte e dall’altra, che ci fanno avere dei dubbi ", ha chiarito Pretelli confermando la crisi in corso.

Le "mancanze" e il futuro