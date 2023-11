"Si sono lasciati". La bomba su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

C'è una notizia che sconvolge i fan delle coppie vip nate in tv e sui social, quella della definitiva rottura tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. L'annuncio ufficiale non c'è stato ma intanto la "bomba" di gossip è stata sganciata da Fabrizio Corona rivelando che "si sono lasciati" e che "il povero Pierpaolo entro la settimana prossima lascerà quella finta casa, covo di un amore che non è mai esistito realmente" . L'ex "re" dei paparazzi è sicuro sul destino della coppia, ma intanto in rete è scoppiato il caso e i fan sono in rivolta.

Le voci della crisi

La coppia era data in crisi già dallo scorso giugno, quando in rete si era diffusa l'indiscrezione che Pretelli e Salemi fossero ai ferri corti per incomprensioni e gelosie. Si vociferava che i rispettivi impegni professionali li avessero irrimediabilmente allontanati, ma poi - con il viaggio in Turchia fatto in agosto e le foto e i video da coppia innamorata - i Prelemi avevano scacciato via i dubbi dei fan e i pettegolezzi. Almeno fino agli ultimi giorni, quando l'ex "re" dei paparazzi è tornato a colpire facendo circolare la notizia della rottura definitiva.

La rottura e l'annuncio

Secondo Fabrizio Corona, Giulia e Pierpaolo si sarebbero lasciati da tempo ma starebbero aspettando il momento giusto per rendere ufficiale l'addio: " Una puntata di Verissimo? Magari prima lei e poi lui? Poi ancora lei? E poi ancora lui? Molto probabile. Ma la via più semplice per Giulia Salemi sarà quella della via della storia Instagram ". A complicare la faccenda c'è l'impegno lavorativo che coinvolge direttamente la coppia, cioè la co-conduzione di "Ex on the Beach Italia". I Prelemi hanno infatti sostituito Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser alla conduzione del reality di Paramount Plus, che andrà in onda con le nuove puntate dal 22 novembre. La coppia è attualmente sul set per registrare la nuova stagione del programma e annunciare una rottura proprio in questo momento sarebbe impensabile.

La rabbia dei fan

Le parole di Corona hanno fatto il giro del web in poche ore, scatenando la reazione rabbiosa dei fan della coppia, che non credono a un addio. "Ma se ieri sera erano al cinema al Bicocca Village a Milano, ho fatto le foto!", ha tuonato un'utente, smentendo il pettegolezzo. "Non ci crede nessuno, spero in una bellissima querela per diffamazione e notizie fake", ha replicato seccata un'altra fan. Per i sostenitori della coppia, le voci diffuse sarebbero solo un tentativo di screditarli. Al momento Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non hanno rilasciato dichiarazioni.