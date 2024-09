"È l'ultima volta che mi vedete". La decisione a sorpresa di Amanda Lear

Screenshot da Verissimo

Amanda Lear sarebbe pronta a lasciare le scene televisive dopo anni di carriera. Una sorta di annuncio è stato dato oggi a Verissimo, celebre programma a cui la cantante e attrice ha partecipato come ospite. Nel corso dell'intervista concessa alla padrona di casa Silvia Toffanin, la showgirl ha raccontato diversi aneddoti sulla sua vita, ricordando anche alcuni compagni e colleghi.

L'addio allo spettacolo

Chiaramente il punto focale dell'intervista è stato l'annuncio della Lear, che ha dichiarato di avere tutta l'intenzione di "sparire" dagli schermi al momento giusto, così da lasciare un bel ricordo di sé. Tale affermazione è arrivata come un fulmine a ciel sereno, nessuno se lo aspettava. L'artista stava parlando di Alain Delon, morto lo scorso 18 agosto. Ha descritto l'attore come un grande appassionato d'arte, un collega con cui lei amava conversare proprio di opere. " Con me è stato sempre un grande signore, molto simpatico. C'è gente che dice che aveva un caratterino particolare. A me dispiace vedere quest'uomo bellissimo invecchiare, ammalarsi e finire con delle storie sull'erendità. La gente, sarebbe meglio non vederle più dopo un po'" , ha detto, commentando la situazione. Poi, la rivelazione che ha lasciato lo studio senza parole: "Infatti è l'ultima volta che mi vedete qua. Così la gente si tiene il ricordo di questo personaggio meraviglioso".

Non è poi mancato il tempo per un commento pungente rivolto a Brigitte Bardot. "Ancora bella? Mica tanto. Dice che non l'avremmo più rivista, ma il problema è che la vediamo ancora" , ha dichiarato.

Il grande amore

Nel corso dell'intervista, Amanda Lear non ha voluto ricordare Salvador Dalì e David Bowie, grandi personaggi del passato con i quali è stata legata sentimentalmente - la showgirl è stata l'amante di Dalì per 16 anni, per poi legarsi a David Bowie - ma ha invece dedicato alcune parole ad Alain-Philippe Malagnac, il marito morto in un tragico incidente. " Mio marito non era felice. Sono contro queste coppie di spettacolo, noi siamo abbastanza egoisti, concentrati molto su di noi, è difficile dividere la luce dello spettacolo.

Alain soffriva quando io lavoravo e facevo i miei programmi e lui era nel camerino a fumare, mentre mi aspettava. Lui era uno scrittore e scriveva tutto il giorno, ma non è mai riuscito a trovare una sua identità", ha raccontato la showgirl.