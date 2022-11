Amanda Lear svela: "La mia trasgressione oggi? Andare in chiesa ed essere fedele"

Gli anni sembrano non passare mai per Amanda Lear, che ha festeggiato 83 anni in diretta nel programma pomeridiano di Alberto Matano parlando a ruota libera della sua vita. " La fama, come l'amore, dura tre anni ", ha ironizzato l'attrice in collegamento esterno con La vita in diretta, dove è stata protagonista nella puntata di venerdì 18 novembre, giorno del suo compleanno.

Parlando proprio di fama e successo, Amanda Lear ha svelato la sua personale ricetta e nel farlo ha citato i Maneskin, band che lei apprezza in particolar modo: " Loro hanno il look giusto, la canzone giusta, certo poi bisogna rinnovarsi, quando finiscono questi tre anni. Io ho trovato il teatro, mi ha aiutata tantissimo a rinnovare il mio personaggio, altrimenti continuavo a cantare nelle discoteche 'Voulez vous...' ". Figura che ha sempre fatto discutere, la Lear lo scorso marzo era finita al centro di una polemica per avere fatto una clamorosa gaffe a Domenica In su un'attrice ucraina.