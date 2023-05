"Già gli uomini di oggi...". Sandra Milo dà ragione alla Chiatti

Sandra Milo sta con Laura Chiatti: "L'uomo che lava i piatti proprio non è sexy". Aiuto. Non ditelo alle femministe che prendono tutto sul serio e che già avevano fustigato l'attrice umbra per aver detto provare poca attrazione per gli uomini che fanno i mestieri. "Mi abbassa l'eros, me lo uccide", aveva osservato con una nota di ironia durante un'ospitata a Domenica In. E subito si era presa della retrograda e della medievale per il solo fatto di aver accennato a una generica separazione dei ruoli in casa. Ora a sottoscrivere quella posizione ci ha pensato l'ex musa di Federico Fellini, femme fatale del cinema italiano.

"Ha ragione Laura Chiatti: l'uomo che lava i piatti proprio non è sexy, magari si presenta pure con le unghie unte e sporche, il che me lo rende meno maschio", ha affermato Sandra Milo durante la trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora, spiegando di condividere in pieno quanto espresso dalla giovane collega in fatto di uomini e lavori di casa. "Già gli uomini oggi non è che siano così maschi, poi fagli fare pure lavare i piatti… dopo di che o cambi i tuoi gusti o rinunci per sempre", ha aggiunto l'attrice 90enne, schietta come sempre nei suoi giudizi. Come avevamo fatto per Laura Chiatti, rinnoviamo l'apprezzamento per chi - ancora oggi - rivendica la libertà di sostenere argomentazioni che nulla hanno di discriminatorio. E che anzi fanno parte delle dinamiche di complementarietà tra uomo e donna.

Speriamo che i bacchettoni del politicamente corretto non fossero sintonizzati su Radio1 in un quel momento. La "Sandrona" nazionale sennò rischia il linciaggio: affermare che oggi gli uomini "non siano così maschi" potrebbe infatti essere considerato un affronto alla religione della fluidità di genere. Oppure - cortocircuito - un rigurgito di "mascolinità tossica" e di "machismo" promosso da un donna. Il fatto è che in questo caso l'attrice non potrà certo essere accusata di essere retrograda: Sandra Milo, infatti, è sempre stata uno spirito libero e una femminista a modo suo (contraria cioè a quel tipo di femminismo che considera gli uomini degli avversari).

Subissata da inutili polemiche, nei giorni scorsi Laura Chiatti era stata constretta a precisare meglio il proprio pensiero. E però al contempo aveve graffiato: "Buongiorno…. si può dire? O si offende la buonanotte?". Di certo a non offendersi era stata Sandra Milo, d'accordo invece con quella considerazione sugli uomini ritenuta erroneamente così "scandalosa".