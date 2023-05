L'ospitata dalla Venier, le critiche e l'ira: cos'è successo a Laura Chiatti

È bastata un'affermazione non condivisa da una parte del pubblico a fare finire Laura Chiatti al centro della bufera social. L'attrice e il marito Marco Bocci sono stati ospiti di Mara Venier nell'ultima puntata di Domenica In, ma quando la Chiatti ha parlato dei rispettivi ruoli nelle faccende domestiche, definendosi all'antica, sui social network è esplosa la polemica.

Cos'è successo a Domenica In

In studio la coppia ha parlato del prossimo film in uscita, che li ha visti collaborare fianco a fianco sul set. Bocci e la moglie hanno, però, parlato anche del loro rapporto e delle dinamiche familiari. " Faccio io le faccende, cucino e tutto il resto. Anche perché io non tollero l'uomo che si mette a fare il letto, dare l'aspirapolvere", ha detto a Domenica in l'attrice proseguendo: "Io proprio non lo posso vedere, sono all'antica in questo senso con certi ruoli. Mi abbassa l'eros, me lo uccide ". Sono bastati pochi minuti e in rete è esplosa la protesta. Qualcuno ha giudicato " sessista ” la sua affermazione, altri hanno parlato addirittura di " medioevo " e per ore sul web non si è parlato di altro.

La replica della Chiatti

Poche ore fa, la Chiatti ha deciso di replicare alle accuse, che molti internauti le hanno mosso sui social e ha affidato a Instagram un lungo sfogo. " Di solito evito di dare troppa attenzione a contenuti di questo tipo, perché non amo alimentare ciò che viene costruito tanto per fare polemica", ha esordito sulla sua pagina Laura Chiatti, pubblicando uno dei tanti commenti di critica ricevuti pubblicamente e in privato subito dopo l'ospitata dalla Venier. Poi ha proseguito: "Ma quando questo viene totalmente mal interpretato e strumentalizzato solo ed esclusivamente per screditare e disonorare la persona che sono, mi sento di esporre il mio pensiero seguendo il principio di libertà per il quale vale la pena lottare ".

