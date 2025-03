Lutto per Enrico Brignano, morta mamma Anna: "Raggiungi papà, sarà ad aspettarti"

Ascolta ora 00:00 00:00

Grande dolore per Enrico Brignano. L'attore ha perso l'amata madre Anna, scomparsa nella giornata di ieri - lunedì 24 marzo - all'età di 89 anni. Una gravissima perdita per l'artista romano, che ha voluto ricordare la donna sia dopo uno spettacolo, andato comunque in scena nonostante il lutto, che in un post lasciato sui social.

Sulla vicenda permane un doveroso silenzio, tuttavia è trapelato che la signora Anna si è spenta nella mattinata di lunedì, lasciando nello sconcerto la sua famiglia. Quel giorno Brignano aveva in programma uno spettacolo a Catania e, malgrado il grande dolore, l'attore ha comunque deciso di presentarsi e andare in scena, dando prova di grande professionalità. Al termine dello show I 7 Re di Roma, con le lacrime agli occhi, Brignano ha poi voluto ricordare la donna.

Nel silenzio del teatro, con voce rotta per l'emozione, l'attore ha parlato con il pubblico presente. "Stamattina è morta mia madre, Anna. Ho riflettuto se andare in scena o no. Lei amava il teatro e ciò che facevo, mi sono tornate in mente le sue parole e ho scelto di tenere lo spettacolo" , ha spiegato. Del resto, la figura di mamma Anna è stata centrale per Brignano, che le ha dedicato moltissimi siparietti nel corso della sua brillante carriera. Celebre la battuta: " Metti a posto, non sia mai viene qualcuno ".

L'attore ha poi dato l'annuncio anche sui social, pubblicando una serie di foto della madre insieme alla famiglia, e lasciando un commosso messaggio di addio: "Ciao mamma… ora puoi volare in alto, sappi che il nostro amore per te è infinito… vai e raggiungi papà che sarà sulla porta ad aspettarti. Veglia su di noi e illumina il nostro cammino. Ti amiamo tanto".

La signora Anna Brignano è stata sempre vicino al figlio, dimostrandosi orgogliosa di lui e della sua carriera.

Originaria di Palombaro (Chieti), ha poi vissuto a Dragona, una frazione di Roma. Era vedova di, il padre di Brignano, dal 2011.

Tanti i messaggi di cordoglio da parte di amici e colleghi dell'attore, come Paolo Conticini e Patrizia Pellegrino.