Lutto nel cinema: morto Antonello Fassari, protagonista de "I Cesaroni"

Il mondo del cinema e della tv è in lutto per la scomparsa di Antonello Fassari che è morto a Roma all'età di 72 anni dopo una lunga malattia. L'attore romano è stato molto apprezzato in carriera, oltre per le sue doti umane, per la partecipazione a serie tv molto amate e seguite tra cui "I Cesaroni" dove ha interpretato il ruolo dell'oste di nome Cesare ma anche "Avanzi" con Serena Dandini dove ha interpretato il compagno Antonio e "I ragazzi della terza C" dove era Antonello Bufalotti ma chiamato "Puccio".

La carriera di Fassari

Nato nella Capitale il 4 ottobre 1952, Fassari si è diplomato all'Accademia d'arte drammatica Silvio d'Amico nel 1975 muovendo i primi passi in teatro dove ha prodotto numerosi lavori ma è con fiction e varietà che ha davvero conquistato pubblico e notorietà a partire dalla metà degli anni Ottanta. Nel 1984 ha inciso una delle prime canzoni rap italiane dal titolo "Romadinotte" ma, come detto, è soprattutto in tv e al cinema che ottiene popolarità e successo. Ne "I Cesaroni" è stato a fianco, tra gli altri, di Claudio Amendola ma non dimentichiamo il personaggio di Ciro Buffoni interpretato nel film "Romanzo criminale" (2005) e alla sua partecipazione in "Suburra" (2005).

Il dolore di Claudio Amendola

" Sarai per sempre mio fratello": sono queste le prime parole commosse di Claudio Amendola. " Sapevamo che questa serie nuova sarebbe stata dedicata a lui (si riferisce a "I Cesaroni", ndr) perchè ci era nota la malattia bastarda che lo aveva colpito, ma non eravamo preparati alla notizia. Per me è un pezzo di vita che va via, è dura anche parlare mi aspetto che stia borbottando da qualche parte lassù ". Ha espresso il suo cordoglio anche Verdiana Bixio, produttrice de I Cesaroni. " Siamo frastornati, increduli, addolorati per la scomparsa di Antonello Fassari, un grande attore, l'oste Cesare e un caro amico ", ha dichiarato all'Ansa. " Stava male, sapevamo che era un problema importante di salute ma non eravamo preparati. Era un grande amico personale della Publispei e lo aspettavamo sul set sperando che ce l'avrebbe fatta, la notizia della sua morte ci dilania tutti ".

I ruoli principali

Oltre al ruole di attore, nel 2000, Fassari ha esordito alla regia con il film "Il segreto del giaguaro", una commedia interpretata dal rapper Piotta. ​Non è stato soltanto un comico ma nel corso della sua lunga carriera ha interpretato anche ruoli drammatici.

Ha partecipato, come detto prima, anche a programmi di successo come "Avanzi" di Serena Dandini e a miniserie come "Anni '50" e "Al di là delle frontiere" per non dimenticare "I ragazzi della 3/a C". La sua ultima apparizione risale al 2024 all'interno della pellicola "Flaminia" di Michela Giroud.