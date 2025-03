Lutto per Paola Barale, è morta la mamma Carla. Il messaggio d'addio

Ascolta ora 00:00 00:00

Grande dolore per Paola Barale, che in questi giorni è stata colpita da un terribile lutto. La showgirl italiana ha infatti dovuto dire addio all'amata madre, la signora Carla, che si è spenta all'età di 85 anni.

Stando alle poche informazioni trapelate, Carla Morra Barale si trovava da tempo ricoverata nella casa di riposo Sant'Anna Fossano, nella provincia di Cuneo, e proprio lì è morta nella giornata di sabato primo marzo. La donna è spirata proprio nel giorno in cui ha compiuto 85 anni.

Ieri è arrivato il triste annuncio di Paola Barale, che ha voluto postare sui propri canali social un video in cui compare insieme all'anziana madre. Il filmato è stato accompagnato da un toccante messaggio. "Mammina" , scrive la showgirl, "oggi in tanti ti abbiamo accompagnato nel tuo ultimo viaggio terreno. Questo video invece, è di qualche anno fa quando il tuo difficile percorso era già purtroppo molto in salita . Però a me piace ricordarti anche così... quando ti stuzzicavo ( insomma ti rompevo le pa**e), mi divertiva la tua spontaneità e la tua schiettezza. Si forse 3 mesi con me sarebbero stati un po' pesi... Buon viaggio mammina".

Così Paola Barale ha voluto ricordare il genitore scomparso, regalando un ultimo sorriso. La signora Carla Morra Barale, sarta molto stimata, era conosciuta e benvoluta a Fossano. Le sue tre figlie le erano devote, e per loro la donna ha confezionato anche degli abiti. Sembra che la famiglia si trovasse con lei il giorno in cui ha esalato l'ultimo respiro. La donna doveva festeggiare 85 anni, essendo nata il 29 febbraio (e avrebbe quindi dovuto celebrare il primo marzo).

Carla Morra Barale era sposata con Meco Barale, agente di commercio e musicista della Filarmonica Arrigo Boito, da cui ha avuto le tre figlie Paola, Gabriella e Nicoletta.

L'anziana lascia il coniuge, le figlie e gli adorati nipoti Matteo, Marco e Eve.

Nella giornata di lunedì 3 marzo si è tenuto il funerale, avvenuto presso la chiesa parrocchiale di San Bernardo a Fossano.