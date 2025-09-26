"Mai visto così infuriato". Magalli svela cos'è successo tra Baudo e Ricciarelli

In un'intervista concessa a Oggi, Giancarlo Magalli torna a parlare dell'amico Pippo Baudo e del suo rapporto con Katia Ricciarelli. Questi ultimi, infatti, sono stati uniti in una relazione durata ben 18 anni, iniziata con il matrimonio nel 1986 e poi conclusa con il divorzio, avvenuto nel 2007. Una storia importante, dunque, ricordata ancora oggi.

Nel rievocare l'amico scomparso lo scorso 16 agosto, Magalli rivela alcuni retroscena, spiegando come Baudo e Ricciarelli siano arrivati alla decisione di interrompere la loro lunga relazione. Si tratta, ovviamente, della versione riportata dal conduttore televisivo. Una versione che potrebbe essere smentita. Ad ogni modo, secondo Magalli, a causare l'insanabile frattura fra i due sposi sarebbe stato un gesto della Ricciarelli. Un gesto che ferì profondamente Baudo.

"Pippo fu operato al San Raffaele di Milano. E lei lo sapeva benissimo, ma era all'estero per un soggiorno, mi sembra in Croazia" , ha raccontato Magalli. "Si presentò tre giorni dopo l'operazione e Baudo, che era stato assistito da Dina e dalla figlia Tiziana, la cacciò in malo modo: era infuriato. E gliene disse di tutti i colori. Lei, offesissima, fece arrivare una lettera dell'avvocato nella quale chiedeva la separazione" .

Insomma, da questo episodio i due sarebbero arrivati al divorzio.