"Ho bucato i preservativi ai miei genitori". L'ultima follia della tiktoker e la confessione choc

Oltre sette milioni di visualizzazioni, 300mila condivisioni e migliaia di commenti divertiti. Il video della confessione fatta dalla tiktoker americana Keely Rayborn è il contenuto più virale della popolare piattaforma dedicata ai video. Il motivo? La rivelazione fatta dalla donna, oggi madre di quattro figli e popolare influencer di TikTok, che ha raccontato ai suoi genitori attraverso un filmato di alcuni minuti di essere stata l'artefice della nascita della sorellina. Una verità venuta fuori a venticinque anni dai fatti.

la confessione della tiktoker

L'occasione per confessare la "marachella" è stata la festa di compleanno della sorella minore, Sam. Invece di farle i classici auguri, magari condividendo qualche foto del passato, Keely ha deciso di rivelare quanto il suo contributo sia stato fondamentale per la nascita della sorella Sam, oggi 25enne. "Ho mantenuto un segreto per venticinque anni e penso che sia il momento di condividerlo. Mamma, mi dispiace tanto. Ma non mi dispiace troppo perché Sam è qui", ha detto l'influencer americana all'inizio del video condiviso su TikTok, nel quale la si vede all'interno di un'auto.

I preservativi poi la gravidanza

Keely ha così raccontato cosa è accaduto venticinque anni fa all'interno della camera dei suoi genitori, dove lei e la sua migliore amica si erano intrufolate per giocare dopo la scuola. " Abbiamo trovato sul comodino una scatola di preservativi e la mia amica mi ha detto cosa era e a cosa servivano", ha rivelato l'inflencer nel video, svelando di avere preso un ago, che si trovava vicino al comodino e di avere fatto il danno: "Abbiamo iniziato a bucherellare i pacchetti dei preservativi, era divertente". Il racconto della tiktoker si interrompe per le risate e l'imbarazzo della donna, che prosegue: "Sei mesi dopo mia mamma mi ha detto che era incinta. Io ero così felice e poi è nata Sam ".

La reazione del popolo dei social