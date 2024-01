"Mandata via…". Le ‘indiscrezione choc sulla sorella di Chiara Ferragni

Che a Fedez piacqua oppure no, sua moglie Chiara Ferragni in questo momento è al centro delle cronache. Sembra esserci una gara a chi trova il dettaglio più succoso, l'elemento più pruriginoso da riportare in esclusiva. Il mondo dell'informazione funziona anche così e gli influencer dovranno farsene una ragione, perché quando si diventa personaggi pubblici non si può avere la pretesa di avere sempre e comunque il pallino del gioco. Detto questo, una delle recenti indiscrezioni in merito a Ferragni ma, più in generale, relativa alla sua famiglia l'ha riportata il giornalista Gabriele Parpiglia su RTL 102.5 ed è riferita alla sorella maggiore, Francesca, quella meno legata al mondo dei social, in quanto professionista in ambito odontoiatrico.

Francesca Ferragni, infatti, è una dentista. Ha seguito le orme paterne, l'unica tra le sorelle, e si è avviata a una carriera professionale autonoma, che non brilla della luce riflessa di sua sorella Chiara. Da qualche tempo, lavora in uno studio dentistico ma, stando a quando riferisce il giornalista, sarebbe stata allontanata dal titolare. " Lavorava in uno studio e succede che il titolare, c’erano degli screzi precedenti, ma il caos legato al pandoro gate si riverbera inevitabilmente anche su tutto ciò che è collaterale alla famiglia. Ferragni è stata mandata via un mese. È stata sospesa un mese. Credo che sia stata licenziata e abbia perso il lavoro ", ha dichiarato il giornalista. Al momento non ci sono conferme di questo evento, la diretta interessata non ha né confermato e nemmeno smentito il fatto, ma si tratta dell'ennesima indiscrezione relativa all'influencer.

Ovviamente, se anche fosse vero, non è detto che sia legato al caso in cui è implicata la sorella, visto che Francesca è completamente estranea alla vicenda. La moglie di Fedez, intanto, è tornata a latitare sui social e da oltre 24 ore non produce alcun contenuto. Il suo ritorno è stato senz'altro cauto, senza video e senza i soliti contenuti ma giusto con qualche foto per "carotare" il sentiment dei follower, inevitabilmente negativo e senza segnali di ripresa nel breve-medio termine. Ora sta provando ad affidarsi a un'azienda di reputation management che in passato ha seguito anche il caso Parmalat: ma si tratta di due realtà completamente diverse e non è detto che quelle strategie possano essere valide anche nel profilo social di Ferragni. Solo il tempo darà le risposte necessarie.