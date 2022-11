Maneskin sold out a Milano: Victoria festeggia nuda

Victoria De Angelis ha scelto di condividere con i suoi follower di Instagram una foto in cui appare nuda (coperta solo da due fiocchi di neve gif per aggirare la censura social) per festeggiare l'ultimo traguardo raggiunto dalla band romana. La prima data italiana in programma nel 2023 - fissata per il 23 marzo a San Siro - è andata sold out in brevissimo tempo e come se non bastasse, i Maneskin hanno anche conquistato la loro prima nomination ai Grammy Awards. E la bassista del gruppo non poteva non sorprendere i suoi fan con un regalo inatteso.

Lo scatto hot

Victoria De Angelis ha voluto provocare i suoi seguaci social con un nuovo post piccante, nel quale si è mostrata in topless ma in una versione decisamente più invernale, sfoggiando un copricapo in pelliccia. La foto è stata realizzata a Chicago, dove i Maneskin hanno fatto tappa negli scorsi giorni grazie al loro tour mondiale. Un'immagine audace e disinibita che rappresenta la bassista del gruppo, che da sempre stuzzica i follower con foto hot e pose provocatorie. Lo scatto ha ottenuto il consenso dei fan e dei compagni di avventura, primo tra tutti Damiano David, che sotto al post ha commentato divertito: " Ti piace vincere facile? ".

Le critiche