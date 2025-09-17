Mara Venier, quella foto che fa spaventare i fan, poi il messaggio: cos'è successo

Mara Venier può contare sul perenne affetto dei suoi fan, sempre pronti a seguirla e a sostenerla sui suoi canali social. Non stupisce, pertanto, la reazione preoccupata di alcuni follower quando la conduttrice ha pubblicato uno scatto che la ritrae pensierosa, quasi triste. In tanti hanno pensato a qualcosa di brutto, e hanno chiesto spiegazioni, così la diretta interessata si è affrettata a rispondere per tranquillizzare tutti.

L'episodio risale a ieri, quando la Venier ha postato lo scatto malinconico accompagnato dalla frase "Mille pensieri...". Tanto è bastato a spaventare i follower più affezionati. In molti hanno pensato che l'amata conduttrice fosse preoccupata per qualcosa. Qualcuno ha addirittura temuto un aggravamento delle condizioni di salute del marito Nicola Carraro, che ha attraversato un periodo davvero durissimo.

Dal momento che sono stati tanti i messaggi dei fan in apprensione, Mara Venier ha modificato il messaggio, aggiungendo: " Tranquilli, va tutto bene… è solo una foto che a me piace molto!". A riprova che, al momento, non vi sia alcun problema di sorta, la conduttrice ha poi pubblicato un video in cui si vede Nicola Carraro in compagnia del piccolo Claudio, figlio del secondogenito di Mara Venier, Paolo Capponi. Nel tenero filmato, Carraro sta aiutando Claudio a svolgere i compiti di Inglese.

Insomma, questo è un periodo sereno per la conduttrice, circondata dalla famiglia. Carraro sembrerebbe essersi ripreso dai pesanti problemi di salute, e Mara Venier può godersi i suoi amati nipotini. Questo fine settimana, inoltre, ricomincerà Domenica In.

Chiaramente la vicenda del post non ha mancato di scatenare le solite polemiche. Qualcuno, infatti, si è scagliato contro la conduttrice. " Se ti racconto i miei (irrisolvibili) ti dimentichi i tuoi... ne sono certa... ci potresti riempire una puntata con una mia intervista... pensaci" , ha infatti commentato qualcuno in risposta al post.

"Figli e nipoti messi a posto, un più che ottimo gruzzoletto da parte, una vita vissuta tra viaggi e serate, un lavoro non faticoso. Con tutto il rispetto lei avrà anche messo un post scherzoso ma deve anche ricevere commenti come il mio".

E, ancora: