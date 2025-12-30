"Finiamo l'anno così". Mara Venier finisce in ospedale: ecco come sta

Il 2025 si chiude in ospedale per Mara Venier. La conduttrice di Domenica In ha trascorso le ultime ore dell’anno in convalescenza dopo essersi sottoposta a un nuovo intervento all’occhio destro, legato alla patologia di cui soffre da tempo. A raccontarlo è stata lei stessa, con la consueta trasparenza, attraverso i social.

Il messaggio dall’ospedale

Mara Venier ha condiviso nelle sue storie Instagram un video che la ritrae sdraiata su un lettino ospedaliero, con l’occhio bendato da una protezione trasparente, simile a quella già mostrata in passato. Indossa una maglia blu e accompagna le immagini con parole semplici: " Finiamo l’anno così. Buon anno a tutti. Speriamo che sia davvero la fine di quest’anno ".

Un messaggio che ha immediatamente suscitato affetto e solidarietà da parte del pubblico, che da sempre segue la conduttrice non solo in televisione ma anche nella sua vita quotidiana.

Una situazione che va avanti da mesi

Quello di fine anno non è il primo intervento a cui Mara Venier si sottopone. Già lo scorso novembre era stata operata, e nel corso dell’ultimo anno ha dovuto affrontare cinque interventi complessivi. Sui social, la conduttrice ha voluto ringraziare pubblicamente il medico Andrea Cusumano, che la segue da mesi nel percorso di cura. La stessa Venier aveva parlato apertamente della sua condizione anche in televisione, durante una puntata di Domenica In del 9 novembre, spiegando le difficoltà legate alla malattia e alla necessità di controlli e operazioni frequenti.

Il racconto della malattia

A gennaio 2025, in occasione dell’uscita al cinema del film Diamanti di Ferzan Ozpetek, Mara Venier aveva raccontato a Gente come tutto fosse iniziato. Durante le riprese aveva avvertito un fastidio a un occhio, con una visione sempre più annebbiata, fino ad accorgersi una sera di vedere solo parzialmente.

Gli accertamenti avevano rivelato un’emorragia alla retina, causata da una forma di maculopatia essudativa. L’intervento era stato immediato, ma il percorso di cura si è rivelato più lungo e complesso del previsto. Nonostante una prognosi iniziale poco incoraggiante, la conduttrice ha raccontato di aver recuperato in parte la vista dall’occhio destro. In più occasioni, Venier ha ammesso quanto sia difficile per lei rallentare i ritmi, tra lavoro, viaggi continui e impegni televisivi, il riposo consigliato dai medici non è sempre facile da rispettare.

La scelta di raccontare tutto ai fan

La notizia della malattia era già emersa nell’estate del 2024, ma Mara Venier ha sempre scelto di mantenere un rapporto diretto con il suo pubblico, chiarendo personalmente la situazione e intervenendo per smentire voci infondate. Lo ha fatto anche parlando con Dagospia, ribadendo la volontà di affrontare la malattia con sincerità e senza nascondersi.

Cos’è la maculopatia

La maculopatia, o degenerazione maculare, è un insieme di patologie che colpiscono la macula, la parte centrale della retina responsabile della visione nitida e dei dettagli. La malattia provoca una progressiva perdita della visione centrale, mentre quella periferica tende a rimanere conservata. Ne esistono due forme principali, la maculopatia secca o atrofica, più comune e a evoluzione lenta e la maculopatia umida o essudativa, più aggressiva, legata alla formazione di nuovi vasi sanguigni anomali.

Tra i sintomi più frequenti ci sono la distorsione delle linee rette e

la comparsa di unaal centro del campo visivo. La diagnosi avviene tramite visita oculistica e strumenti come OCT e angio-OCT, mentre il trattamento varia in base alla forma della malattia.