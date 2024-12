Marcus Thuram in affitto nell'attico dei Ferragnez. Ecco quanto paga al mese il calciatore dell'Inter

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci sono voluti diversi mesi ma alla fine la penthouse di City Life, dove Chiara Ferragni e Fedez hanno vissuto per cinque anni sotto lo sguardo attento dei loro follower, ha un nuovo inquilino. Non famosissimo come i Ferragnez ma decisamente molto conosciuto nell'ambiente calcistico. Si tratta di Marcus Thuram, figlio dell'ex bianconero Lilian, e attaccante dell'Inter. Il calciatore si è trasferito nell’attico da 477 metri quadrati - che si trova all'undicesimo e ultimo piano della residenza disegnata da Zaha Hadid - da pochi giorni ma sui social ha già dimostrato di essersi ambientato bene nell'abitazione che fu dei Ferragnez.

Quando costa al mese l'attico

L'attico era tornato sul mercato dal gennaio scorso, cioè quando Fedez e Chiara Ferragni si erano trasferiti nel nuovo superattico di Libenskid 2 sempre a City Life prima che la coppia entrasse in crisi per poi separarsi definitivamente prima della fine dell'anno. Per mesi, però, l'immobile è rimasto sfitto a causa della grande metratura (477 metri quadrati) e dell'elevato costo di affitto, 35 mila euro al mese. Un mese fa l'agenzia di case di lusso, che si occupava della penthouse dove il rapper e l'influencer sono stati in affitto dal 2018 al 2023, ha proposto l'immobile al giovane attaccante dell'Inter che non si è fatto sfuggire l'occasione di prendere possesso dello splendido attico, che i fan di Fedez e Chiara Ferragni conoscono molto bene.

La penthouse da 447 metri quadrati

L'immobile, al quale si accede con un ascensore privato, si trova all’undicesimo e ultimo piano e è composto da quattro camere, quattro bagni, un salone soggiorno e una cucina oltre a un enorme terrazzo da cento metri quadrati con affacci spettacolari su Milano. " L’interno della Penthouse è di particolare prestigio, caratterizzato da finiture di alta qualità e da un mobilio ideato e creato su misura, in modo tale da valorizzare al meglio le linee sinuose e morbide dell’edificio ", si legge nell'annuncio di affitto che è tuttora visibile online e che descrive minuziosamente l'attico nel quale oggi vive il calciatore Marcus Thuram.

Thuram nella casa che fu dei Ferragnez

Thuram si è trasferito a City Life da pochi giorni e attraverso la sua pagina Instagram ha già condiviso alcune immagini e alcuni video della sua nuova casa completamente trasformata rispetto a quando ad abitarla c'erano Fedez e Chiara Ferragni. Nelle immagini condivise dal calciatore nerazzurro si vede chiaramente la scalinata con i gradini a sbalzo e il parapetto in cristallo, che porta alla zona soppalco - dove Fedez aveva disposto tutti i suoi gadget da collezione - e che ora invece accoglie la collezione di scarpe sportive di Thuram.

