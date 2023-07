Maria Montessori, chi era la rivoluzionaria dell'educazione dei bambini

Da alcuni elementi grafici possiamo trarre alcune caratteristiche del carattere di Maria Montessori. Il mantenimento del rigo di base, che appare ben orizzontale, indica fermezza e determinazione, sostenute da una buona tenuta psicofisica, doti che hanno caratterizzato l’intera esistenza della scienziata.

La Montessori possedeva “compitezza” in ogni azione, chiarezza mentale, pensiero lucido e pronto a reagire di fronte a persone che dovessero mettere in dubbio la sua onestà professionale (vedi inclinazione a destra della scrittura, unitamente ad un gesto preciso e studiato).

Persona senza dubbio fuori dal comune, almeno per i suoi tempi, si distingueva per la tenacia, di cui era ampiamente dotata e che la portava a perseguire il proprio “intuito”, consapevole che la possibilità del raggiungimento degli scopi prefissati era possibile solamente a suon di sacrifici e di costanza. Ella, infatti, ha sempre insistito nel percorre il proprio cammino pur conoscendone le difficoltà, poiché la tenacia (vedi lettere attaccate) la portava a non desistere dal bussare alle porte, con garbo ma anche con decisione per ottenere ciò che il cuore le dettava.

Maria Montessori ha saputo far convivere rigore, dolcezza e forza di volontà riuscendo a sostenere con intelligenza e passione attiva la sua “missione”.

Il senso della dignità e della morale la rende ancora attuale, tanto che certi insegnanti di oggi dovrebbero imparare da lei che cosa vuol dire essere “educatore di bimbi”.