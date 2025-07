Mario Adinolfi ricoverato in ospedale al rientro dall'Isola dei Famosi. Cosa è successo

L'esperienza all'Isola dei famosi si è conclusa in ospedale per Mario Adinolfi. L'ex deputato del Pd è ricoverato in una clinica a Roma a seguito di un malore avuto subito dopo il suo rientro dall'Honduras. Lo ha rivelato lui stesso attraverso la sua pagina Instagram, condividendo con i suoi follower una serie di foto dall'ospedale e spiegando il motivo del suo ricovero: "Un gran bello spavento".

Il malore poi il ricovero in ospedale

Dopo due mesi di permanenza nel reality di Canale 5 Adinolfi è rientrato in Italia con un volo transoceanico che ha fatto tappa a Madrid per poi arrivare a Roma. Un viaggio lungo e stressante, visti i problemi di peso dell'ex naufrago, che pare abbia influito negativamente sulle sue condizioni di salute già messe a dura prova dalla lunga permanenza in Honduras. Rientrato a casa nella prima notte romana il giornalista ha accusato un malore e è stato trasportato d'urgenza in ospedale. " Primo giorno a Roma dopo 62 giorni di Honduras? Strepitoso esordio con nottata in ospedale. Niente di grave alla fine, ma un gran bello spavento. Perdere decine di chili di peso, stressare il corpo per mesi e poi sottoporsi a un viaggio faticosissimo ha le sue controindicazioni, a quanto pare", ha scritto su Instagram il giornalista, parlando delle sue condizioni.

Quanti chili ha perso Mario Adinolfi sull'Isola

A peggiorare lo stato di salute di Mario Adinolfi sarebbe stata la drastica perdita di peso dovuta all'esperienza a L'isola dei famosi, dove si è classificato secondo. " Dal giorno in cui sono uscito di casa ho perso 34 chili, perché c'è stata una fase pre-isola in Honduras in cui ho perso agevolmente i primi 7 chili di liquidi anche per la pesantissima umidità ", ha raccontato l'ex deputato nella prima intervista rilasciata a Repubblica subito dopo l'esperienza televisiva: "Poi sull'Isola in 57 giorni ne ho persi altri 27. È come essermi tolto da dosso quattro casse d'acqua di quelle che si comprano al supermercato. Pesano tanto sa, quattro casse".

La razione di riso è stata ridotta a 25 grammi a pasto a testa e io cedevo il mio agli altri perché lavoravo meno. Un massacro vero"

Il giornalista ha definito l'ultima edizione del reality "la più dura di sempre" a causa delle rigide condizioni di sopravvivenza: ". Superat lo spavento iniziale, già nelle prossime ore Adinolfi dovrebbe essere dimesso.