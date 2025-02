L'ischemia, l'holter, l'operazione al cuore. La verità di Nikita Pelizon a Verissimo

Ascolta ora 00:00 00:00

I suoi fan si erano già allarmati qualche giorno fa quando, con una foto pubblicata sul proprio account Instagram, l'ex vincitrice del Grande Fratello Nikita Pelizon, la 30enne nata a Trieste, non aveva di certo nascosto alcuni problemi di salute che riguardavano la sfera cardiaca. Nel salotto di Verissimo di fronte alla padrona di casa, Silvia Toffanin, ha raccontato l'ultimo periodo e l'intervento al cuore programmato per marzo.

Il post su Instagram

Come accennato, tutto ha avuto inizio la scorsa settimana quando Nikita ha pubblicato un post taggandosi dall'Ospedale di Cattinara: non era di certo passato inosservato quel che aveva sotto i suoi indumenti spiegando lei stesso di cosa si trattasse. " Scherzare fa bene, tuttavia voglio rispondere ad una domanda molto presente nei miei direct message: 'Nikita ti vedo sempre in giro per gli ospedali, che succede? Come mai l’holter?" '.

Di cosa si tratta

Quando si parla di Holter si fa riferimento o al macchinario cardiaco, una sorta di elettrocardiogramma dinamico che applicato sul paziente monitora costantemente l'attività cardiaca per valutare eventuali anomalie e aritmie cardiache che può essere indossato per 24-48 ore ma anche per una settimana. Ma c'è anche un altro Holter, quello pressorio, che serve a monitorare per 24 ore la pressione del paziente. La Pelizon, su Instagram, non ha però specificato cosa indossasse ma da quel che ha raccontato nelle ultime ore a Verissimo si potrebbe propendere per la prima ipotesi. " Sto facendo dei controlli Angels, la storia è lunga. Prenderla sul ridere, mi fa bene".

Il racconto a Verissimo

Da Silvia Toffanin l'ex gieffina ha raccontato di aver avuto un problema al cuore che con il tempo è peggiorato e che avrebbe causato un'ischemia lo scorso mese di maggio. " Gli ultimi due anni sono stati difficili, non sapevo cosa avessi: fiato corto, giramenti di testa e gambe che mi tremavano. C'era qualcosa ma non sapevo cosa. Adesso lo so. L'ansia non è ancora tanta perché non sono sul letto per l'operazione", ha raccontato. La sua vita stressante non ha certamente aiutato la patologia, anzi l'ha peggiorata. " All'ospedale mi hanno detto che ero svenuta e tornando a casa mi sentivo molto strana: avevo perdite di memoria e l'aritmia è iniziata dopo un'intervista" .

La salute al primo posto, ecco che Nikita Pelizon ha dovuto cambiare vita adattandosi al nemico che porta ancora con sé ma la strada per una guarigione sembra essere molto vicina.

Ho cambiato totalmente la mia vita mettendomi al primo posto facendo un break, ho rallentato i ritmi e sto leggermente meglio. Se corro pesantemente è un problema. A marzo l'intervento dovrebbe sistemare gran parte delle cose"