"Fu a causa della nascita di Harry". Il velenoso retroscena sul matrimonio tra Carlo e Diana

I dissidi tra il principe Harry e la royal family non sono ancora stati risolti. In particolare il rapporto tra il duca e re Carlo III sarebbe molto fragile. I due non avrebbero ancora trovato un punto d’incontro. La stampa ha cercato di trovare la vera origine dell’allontanamento tra padre e figlio, il punto di rottura di cui la Megxit sarebbe solo una conseguenza. Newsweek crede di averlo trovato nella nascita di Harry, avvenuta il 15 settembre 1984, o meglio, nel rapporto tra Carlo e Diana nelle settimane precedenti e successive al parto.

Dieci file dietro i Windsor

Al principe Harry mancherebbe la royal family e la vita a Londra, dice il Mirror. Non vedrebbe l’ora di “tornare per l’incoronazione e trascorrere tempo di qualità con la sua famiglia” , ha detto una fonte al Sun. Non è chiaro se i Windsor provino gli stessi sentimenti nei confronti del duca. Altri insider hanno specificato, sempre al Sun, che ci sarebbe “la volontà di sistemare le cose da entrambe le parti” , però pare che Harry dovrà comunque rassegnarsi a prendere posto “dieci file dietro rispetto al resto della famiglia” nell’Abbazia di Westminster, per l’incoronazione di Carlo. Così, almeno, crede l’ex maggiordomo Paul Burrell, il quale è anche certo che per il momento non vi sarebbero speranze di riconciliazione e che Harry tornerà a Londra solo perché “suo padre lo vuole lì”.

A nulla sarebbe servita la telefonata tra il Re e Harry e le presunte trattative di quest’ultimo per ottenere una collocazione migliore durante la cerimonia. Le fonti sostengono addirittura che nel giro di 24 ore il principe sarà di nuovo a Montecito da Meghan. La sua presenza a corte sarà una specie di toccata e fuga, giusto per fare presenza. Come è possibile che re Carlo III e il duca di Sussex siano arrivati a questo punto? La Megxit è stato uno spartiacque nelle loro vite e nella storia della royal family, ma potrebbero esserci degli antefatti che avrebbero portato, seppur in maniera indiretta, a questa situazione. Questa è l’opinione di Newsweek, che ha cercato le ragioni profonde di queste continue incomprensioni tornando indietro nel tempo, alla nascita di Harry.

“Il matrimonio andò in malora”

Quando il principe Harry venne al mondo il matrimonio dei suoi genitori sarebbe “andato in malora” , come disse Lady Diana, mentre la biografia autorizzata di Carlo, “The Prince of Wales. A Biography” (1994), rivela che l’allora principe di Galles avrebbe ostracizzato diversi amici poiché sua moglie, preda di “sbalzi d’umore ”, credeva che “stessero cospirando contro di lei” . Due prospettive che, secondo Newsweek, ci darebbero il quadro esatto di un frammento di vita dell’attuale Re e sarebbero una specie di prologo al rapporto complicato con Harry. Per la precisione Lady Diana aveva il sospetto che il marito amasse Camilla e la terribile sensazione di essere tradita, rifiutata, l’avrebbe spinta in una spirale di paure, paranoie, bulimia.

Un declino che la principessa raccontò al biografo Andrew Morton, autore del libro “Diana. Her True Story” (1992). Tra le confessioni di Diana ce ne è una molto toccante, che riassume bene il dramma del naufragio del matrimonio con Carlo, l’oscillazione logorante tra l’illusione di una coesione di coppia e la realtà di due anime inconciliabili: “Tra la nascita di William e Harry c’è l’oscurità totale. Non riesco a ricordare molto, l’ho rimosso ed è stata una tale sofferenza. Comunque Harry è apparso per miracolo. [Io e Carlo] siamo stati molto, molto vicini l’uno all’altra nelle sei settimane prima che Harry nascesse, più vicini che mai, come non eravamo mai stati e come mai saremo. Poi, all’improvviso, con la nascita di Harry, il matrimonio andò all’aria, andò in malora”.