"Ha sposato l'uomo che amava". Il figlio di Camilla contro Harry

Fino a oggi i figli di Camilla Parker Bowles, prossima regina d'Inghilterra, non si sono mai esposti. Ma visto che c'è sempre una prima volta, Tom Parker Bowles ha deciso di farlo ora, a pochi giorni dall'incoronazione ufficiale di re Carlo III e della madre. L'uomo, scrittore e critico gastronomico da sempre poco interessato ai fatti reali, è sceso in campo per difendere la madre dalle accuse infamanti, che il principe Harry le ha rivolto nel suo libro "Spare".

Nell'autobiografia, che Harry ha pubblicato quattro mesi fa, il principe ha descritto la matrigna Camilla come una donna "pericolosa" impegnata in un "lungo gioco" sottile, che mirava al matrimonio con Carlo, oggi Re, e dunque alla Corona. L'infamante accusa non è rimasta inascoltata e alla prima occasione pubblica, Tom Parker Bowls ha rispedito al mittente il messaggio, proprio ora che Harry sta preparando il suo ritorno a Buckingham Palace in occasione dell'incoronazione del padre Carlo.

Le dure parole di Tom Parker Bowls contro Harry

Nel podcast The News Agents il figlio di Camilla si è tolto un grosso sassolino dalla scarpa nei confronti del principe Harry, senza però mai nominarlo. " Non mi interessa quello che dice qualcuno: non si tratta di una sorta di fine del gioco. Mia madre ha sposato la persona che amava e questo è quanto è accaduto ", ha chiarito Tom Parker Bowls, spiegando che quella Camilla è stata una scelta di cuore e non d’interesse. L’uomo ha così messo a tacere i pettegolezzi scatenati dal secondogenito di Lady D, che mai ha accettato la presenza di Camilla al fianco del padre dopo il tragico destino di mamma Diana.