Matteo Giunta rincara la dose: “Con la febbre si resta a casa. Per rispetto. La civiltà sta anche qui”

Settimana complicata per Federica Pellegrini, che ha annunciato sui social di aver annullato tutti gli impegni professionali già in agenda. A comunicarlo è stata lei stessa nelle storie Instagram, parlando di giorni difficili e scusandosi con le persone coinvolte nei progetti rimandati. Nel messaggio, anche un chiaro riferimento al marito: " Sottoscrivo le parole nella story di mio marito ".

Lo sfogo di Matteo Giunta sui social

Le parole della campionessa arrivano dopo il duro intervento di Matteo Giunta, che poche ore prima aveva pubblicato un messaggio molto critico nei confronti di quei genitori che portano i figli all’asilo anche quando sono malati. Uno sfogo diretto, che lascia intendere come la figlia della coppia, Matilde, possa aver contratto l’influenza proprio al nido.

La preoccupazione per la salute della famiglia

La situazione è resa ancora più delicata dalla recente storia clinica della bambina, che in passato ha avuto episodi di convulsioni febbrili, e dal fatto che Federica Pellegrini sia al settimo mese di gravidanza, in attesa della seconda figlia. Circostanze che avrebbero imposto uno stop forzato agli impegni pubblici dell’ex nuotatrice.

Le critiche e la seconda replica

Dopo alcune reazioni divisive, Giunta ha scelto di tornare sull’argomento con un secondo post, dal registro più riflessivo ma altrettanto deciso. Non uno sfogo, ma una spiegazione rivolta a chi tende a minimizzare le conseguenze delle malattie stagionali.

“Con la febbre si resta a casa”

Nel suo intervento, l’allenatore sottolinea come quella che per qualcuno è “ solo febbre ” possa trasformarsi, per altri, in sintomi gravi o complicazioni serie.

La civiltà sta anche qui

con la febbre si resta a casa. Per rispetto. Per responsabilità. Per la salute di tutti

Da qui l’appello al senso di responsabilità collettiva, pensare agli, alle famiglie e agli operatori degli asili. "– scrive –".