Max Giusti via dalla Rai. Cosa è successo e dove lo vedremo in Mediaset

Max Giusti volta pagina e sbarca in Mediaset. Il popolare attore comico e conduttore lascia definitivamente la Rai e Tv8, dove ha lavorato negli ultimi anni, per passare nella squadra di Mediaset. L'annuncio è arrivato dai social network e ha fatto rapidamente il giro del web, destando stupore tra i suoi fan.

Cosa è successo

Si tratta di un cambio di rotta improvviso maturato in un periodo nel quale Giusti si è diviso tra gli impegni su Tv8 - ospite fisso al Tavolo di "Che tempo che fa" nei panni di Cristiano Malgioglio e imitatore del "GialappaShow" - e in Rai, dove è stato conduttore per cinque edizioni di "Boss in incognito" e dell'ultimo gameshow "99 da battere". Sbarcato in Rai nel 1991 come concorrente di "Stasera mi butto", Max ha costruito la sua carriera televisiva grazie all'ironia e alla comicità, passando dall'essere un attore di cinema e fiction all'indossare i panni del conduttore di programmi di successo come "Affari tuoi" e "Attenti a quei due" e ospite fisso di "Stasera tutto è possibile". In oltre trent'anni di carriera Max Giusti aveva già lavorato in Mediaset a produzioni di successo come "Distretto di polizia" e "Mai dire Talk", ma questa volta non si tratta di una parentesi, bensì di un impegno esclusivo.

Dove lo vedremo

Max Giusti ha firmato un contratto in esclusiva con Mediaset e con la sua decennale esperienza nel mondo dello spettacolo il conduttore porterà una ventata di freschezza sulle reti del Biscione. " Mediaset esprime soddisfazione per questo nuovo accordo. Siamo sicuri che con Max lavoreremo molto bene, raggiungendo importanti traguardi. Con lui sono allo studio progetti che spaziano dall’intrattenimento alla comicità", fanno sapere dall'ufficio stampa di rete: "Mediaset, il Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, rafforza così ulteriormente la propria solida squadra di professionisti, confermando l’impegno a offrire sempre più prodotti e contenuti di qualità" .

Al momento non sono stati resi noti i progetti che vedranno coinvolto Max Giusti, ma di recente si è parlato deiche Mediaset starebbe testando per la prossima stagione di Canale 5 con "numeri zeri" di nuovi game show preserali. E chissà che uno di questi non veda protagonista proprio Max Giusti.