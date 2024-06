Max Giusti e il viaggio da incubo in aereo per raggiungere Olbia: la disavventura

Ascolta ora 00:00 00:00

Il viaggio alla volta della Sardegna si è rivelato ricco di disavventure per Max Giusti, trovatosi a dover fare i conti con un black out avvenuto addirittura a bordo dell'aereo. Il comico ha raccontato la sua pessima avventura su Instagram, informando i follower dell'accaduto. Per fortuna la vicenda si è conclusa con un lieto fine, anche se il volo ha accumulato un ritardo considerevole, ben 2 ore e mezzo in più rispetto all'orario indicato.

"Rischiato scene da panico"

L'episodio nel corso della giornata di ieri, venerdì 21 giugno. Max Giusti era in partenza alla volta della Sardegna, per godersi alcuni giorni di vacanza a Olbia. "In questi mesi ho preso tantissimi aerei per lavoro, più o meno sempre in orario. Oggi ho deciso di prendermi un giorno di vacanza, fino a domenica, ma il mio volo ha due ore e mezza di ritardo" . Proprio il giorno della partenza per la vacanza sono accaduti una serie di imprevisti.

Dopo aver atteso oltre due in aereoporto per poter salire sul velivolo, Giusti ha purtroppo scoperto che le "sorprese" non erano affatto finite, anzi. I passeggeri erano da poco saliti a bordo dell'aeromobile e si stavano ancora sistemando quando il mezzo ha avuto un improvviso black out e tutto si è spento. Una premessa non certo incoraggiante, che ha ovviamente provocato un certo nervosismo fra le persone presenti. Mantenendo il sorriso, il comico ha addirittura cercato di tranquillizzare gli animi: "Vediamo che ci dicono, perché se ci alziamo di corsa tutti insieme, siamo tanti e sotto non c'è accoglienza. Capiamo cosa ci dicono. Rimaniamo calmi, è una situazione che non ho mai vissuto. Sentiamo che ci dicono, facciamo le cose con ordine però, altrimenti ci facciamo male".

Il lieto fine