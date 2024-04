Me contro Te, nozze in arrivo: fiori d'arancio per Luì e Sofi

I "Me contro Te" sono pronti finalmente a convolare a nozze: dopo 12 anni insieme, quindi, Luigi Calagna e Sofia Scalia stanno per coronare il loro sogno d'amore. "La data è vicina" , hanno rivelato i diretti interessati a Il Corriere, "avremmo voluto farlo prima ma si sono accavallati troppi progetti" . Lo scambio delle promesse avverrà a breve, anche se in realtà la proposta di nozze ufficiale avvenne circa tre anni fa, nell'ottobre del 2021. Approfittando della suggestiva atmosfera del lago di Como, Luigi Calagna si inginocchiò davanti alla fidanzata e le porse l'anello. Sorpresa ed emozione da parte di Sofia Scalia, che rispose di sì. "Non me l'aspettato assolutamente. Avevo intuito qualcosina, ma non immaginavo niente di così importante, di così emozionante, è stato veramente un momento magico" , dichiarà allora la ragazza.

Da quel momento in poi una serie di eventi hanno contribuito a spostare più in là il fatidico momento delle nozze, in primis le rigide restrizioni del periodo del Coronavirus. "Il matrimonio è complicato con le regole del Covid, ci penseremo nei prossimi anni" , dichiarò nel 2022 "Sofi", "di sicuro lo festeggeremo in Sicilia e stiamo studiando il modo di far partecipare i fan" . "C’è un’aspettativa altissima da parte di chi ci segue, vorrebbero tutti assistere all’evento" , aggiunse "Luì", "dobbiamo trovare un modo per accontentarli e goderci una giornata per noi emozionante".

Dopo quasi 3 anni di attesa è arrivato quindi il momento tanto atteso anche dai milioni di followers della coppia. "Stiamo iniziando a metterci la testa. Non immaginavamo che dopo la proposta la gente si aspettasse che ci sposassimo a breve, pensavamo di avere più tempo. Vogliamo condividere il matrimonio, per bene, con i fan" . In calendario c'è anche l'uscita del loro sesto film, "Me Contro Te Il Film - Operazione Spie", che arriverà nelle sale il prossimo mese di giugno.

Ovviamente attorno all'evento ci sono anche i consueti tour promozionali e gli spettacoli live per i numerosi bambini che li seguono, ma in questo caso c'è un appuntamento, quello del matrimonio, che non sarà più rimandato come accaduto nel recente passato. Dodici anni di unione sentimentale e di legame professionale tra i due, che si conobbero casualmente a casa di un cugino di Calagna: "L’ho corteggiata per quasi sei mesi fino al fatidico sì" , ricorda "Luì".

"Abbiamo milioni di figli digitali, ma ne vorremmo di veri anche in questo momento"

E dopo le nozze, forse la famiglia si potrebbe anche allargare:, rivelano i due.