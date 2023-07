"È finita per sempre". È di nuovo rottura tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

Pare non esserci pace per gli “Oriele”; questa volta, però, stando a quanto affermato da Daniele Dal Moro non ci sarebbe la possibilità di recuperare con Oriana Marzoli tanto che avrebbe deciso di mettere definitivamente la parola fine alla loro storia nata sotto i riflettori dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

L’annuncio della rottura

Ad annunciare la rottura definitiva l’ex imprenditore veneto che ha pubblicato un lungo sfogo su Twitter spiegando ai fan che tra lui e la modella venezuelana non ci sarebbe alcun margine per poter ricucire il rapporto: “Valigie nuove per il mio compleanno” - ha ironizzato l’ex gieffino mostrando uno scatto che ritrae le sue cose impacchettate dentro a due grossi sacchi dell’immondizia - “Allora ragazzi, visto che domani è il mio compleanno, vi chiedo la cortesia di non tartassarmi tutto il giorno con messaggi su Oriana”. Poi Dal Moro ha proseguito: “Anche perché non riuscirò a partire oggi, ma dovrò partire domani. Quindi risparmiatevi messaggi inutili che non servono a nulla”, e ancora: “Unica cosa, io non blocco nessuno. Anche per non far sapere i ca**i miei", ha spiegato Daniele, lasciando quindi intendere di essere stato bloccato dalla modella. "Alla fine anche se dite di conoscermi, non avete capito molto di me. Tra me e Oriana è finita senza margine di ritorno”.

Valige nuove per il mio compleanno!

Allora ragazzi visto che domani è il mio compleanno appunto vi chiedo la cortesia di non tartassarmi tutto il giorno con messaggi su Oriana anche perché non riuscirò a partire oggi ma dovrò partire domani. #oriele pic.twitter.com/e3369g0gQd — ILVEN3TO (@DenzelDdm) July 3, 2023

La cena “animata” in Sardegna

Poche ore prima dell’annuncio della rottura, era entrato in tendenza su Twitter un video che mostrava gli “Oriele” nel bel mezzo di un'accesa discussione, durante una cena in Sardegna insieme agli ex compagni d’avventura della settima edizione del Gf Vip. Infatti, a quanto pare, l’imprenditore veronese avrebbe deciso di lasciare in anticipo gli ex gieffini a causa della lite con Oriana che ha bloccato Dal Moro sui social, ma ancora non ha rilasciato alcun commento sull’accaduto.

Il continuo tira e molla

I due ormai ci hanno abituati ad un tira e molla continuo, quasi come se fosse una vera e propria soap opera; chissà che questo non sia soltanto un altro capitolo che precede quello del ricongiungimento. D’altronde, anche le scorse volte era stato tutto “documentato” sui social. E pensare che soltanto lo scorso 6 giugno l’influencer venezuelana aveva fatto sapere che, nonostante un periodo non facile per la coppia (che anche in quel caso aveva smesso di seguirsi sui social), avevano deciso di riprovarci: “Mi ero ripromessa di non cercare più Daniele, perché mi aveva mandato via di casa e il giorno seguente mi aveva scritto un messaggio che ho interpretato come un addio. Diceva che mi aveva voluto bene e che non sapeva se il nostro fosse amore o altro”.