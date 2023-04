"Non voglio perderlo". La confessione di Tommaso Stanzani sull'ex Tommaso Zorzi

Questa sera, l’ex ballerino di Amici Tommaso Stanzani sarà ospite in una puntata di Ciao Maschio, il programma della seconda serata di Rai Uno, condotto da Nunzia De Girolamo, che andrà in onda dopo la trasmissione di Milly Carlucci, Il Cantante Mascherato. Il giovane danzatore, che ha raggiunto il suo sogno di entrare nel mondo della danza (per anni ha praticato pattinaggio sul ghiaccio) e la popolarità grazie al talent di Canale 5 della De Filippi, si è confidato con la conduttrice Nunzia De Girolamo. Il ballerino nel corso dell’intervista, in particolare, si è soffermato sul rapporto che attualmente lo lega all’ex compagno Tommaso Zorzi.

Le parole del ballerino per l’ex Tommaso Zorzi

Tommaso Stanzani e l’ex vincitore del Grande Fratello Vip sono stati legati per quasi due anni e, nonostante la loro relazione sia finita, i due sono rimasti in buoni rapporti. Infatti, nel corso della chiacchierata con la De Girolamo, il ballerino ha riservato parole dolci per il noto influencer. Proprio a questo proposito, la padrona di casa si è soffermata sulla presenza di Stanzani al compleanno dell’ex che, lo scorso 2 aprile, ha compiuto 28 anni. “Con Zorzi non c’è mai stato un distacco totale, della serie ‘stai lontano da me’. Penso che l’amicizia, anche quando finisce una storia, possa rimanere. In un certo senso io lo amo ancora, ovvio che l’amore ha assunto una forma diversa”, ha spiegato l’ex allievo di Amici e attuale ballerino di Viva Rai 2. Poi Stanzani, raccogliendo anche gli apprezzamenti di Nunzia De Girolamo che ha compreso il suo discorso, ha aggiunto: “Credo che questa cosa valga anche per lui. Per me rimarrà sempre una persona importante e non voglio perderla. Poi è ovvio che le cose finiscono. Diciamo che è un amore che si è trasformato”.

La fine della relazione tra Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi

Il danzatore e l’influencer milanese si sono conosciuti via social; infatti, a seguito della vittoria di Zorzi al Gf Vip, quest’ultimo ha contattato Stanzani privatamente su Instagram dopo averlo visto ballare all’interno della scuola di Amici. I due, così, iniziarono a frequentarsi intraprendendo una storia d’amore che, diverse volte, li ha visti anche insieme in tv (ad esempio nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo). Purtroppo, però, sul finire dello scorso anno la loro relazione si è interrotta; tuttavia nessuno ha mai annunciato la fine del loro rapporto, anche se un video in cui Tommaso Zorzi baciava un altro ragazzo in discoteca aveva tolto ogni dubbio a riguardo. Si è parlato anche di presunti tradimenti del conduttore di Drag Race ai danni di Stanzani, eppure queste voci non sono state mai né confermate né tanto meno smentite. Lo stesso ex gieffino ha ribadito più volte – ironicamente – che le modalità con cui si affronta una separazione non vadano giudicate in nessun modo come, invece, era accaduto nel suo caso. Quel che è certo è che i tra i due sia rimasto un legame davvero profondo come dimostrato dalle belle parole di Tommaso Stanzani nei confronti del suo ex.