"La paura non va mai via": la confessione di Gigi D’Agostino

Ha affrontato una grave e lunga malattia che lo ha tenuto lontano dalle scene per circa quattro anni ma poi la tanto agognata luce in fondo al tunnel è arrivata: il "Capitano" Gigi D'Agostino per la prima volta nella sua carriera ha fatto parte del Festival di Sanremo quando si è esibito a bordo di una nave da crociera lo scorso mese di febbraio. Mentre i fan aspettano la data del 21 giugno quando si esibirà a Fiera Milano Live, il dj è stato ospite di Silvia Toffanin nel salotto di "Verissimo" raccontando che la paura per quello che gli è successo non passa più.

Le parole di D'Agostino

Nell'anteprima di quanto andrà in onda sabato 25 maggio in quella che è la prima intervista televisiva in Italia, ecco alcune anticipazioni di quello che ha dichiarato Gigi D'Agostino circa il problema di salute che lo ha tenuto in disparte per molto tempo. " Quando ti succedono queste cose, il dolore ti porta via tutto il resto. Ti si offusca la mente, la mattina aspetti solo che arrivi la sera per soffrire meno: non è vita" . Alla domanda da parte della padrona di casa su come vadano le cose adesso, il famoso dj ha risposto senza mezzi termini. "Quando vedi quel buio non sai neanche cosa ti potrà succedere domani. La paura non va mai via, anche se stai meglio non può scomparire: c’è ogni secondo" .

L'emozione per il concerto

Il periodo peggiore, però, sembra ormai archiviato: "Gigi Dag", come è soprannominato da anni dai milioni di fan che unisce generazioni di persone, ha parlato delle sensazioni in vista del ritorno in console a Milano tra poche settimane dopo oltre quattro anni di assenza. "Sono molto emozionato, anche perché durante i momenti brutti pensavo a quando avrei risuonato. La musica è forza, più suono e più ne ricevo. È magica".

Il produttore e dj che oggi ha 56 anni ha davvero fatto la storia della musica dance specialmente negli anni Novanta ma anche in seguito come dimostrano i numerosi riconoscimenti ottenuti in ambito musicale come avvenne nel 2001 quando fu premiato come " miglior artista dance italiano " al Dance

Award all'Alcatraz di Milano. La speranza, adesso, è che possa tornare saldamente in sella alla sua musica con una "seconda vita" musicale lasciandosi definitivamente alle spalle tutte le sofferenze relative alla salute.