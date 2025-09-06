Melissa Satta incinta e pronta alle nozze? "Vuole sposare Carlo Beretta prima del parto"

Melissa Satta aspetta un bambino? Le indiscrezioni ormai sembrano essere molto più che semplici voci. Secondo quanto riportato dal settimanale DiPiù, l’ex velina sarebbe in dolce attesa del suo secondo figlio, il primo con il compagno Carlo Gussalli Beretta, e starebbe pianificando anche il matrimonio prima della nascita del bebè.

In arrivo un maschietto (forse) e un matrimonio da sogno

" Melissa è in attesa di un maschietto ", ha raccontato una fonte vicina alla coppia. Anche se manca ancora l’ufficialità, in famiglia si respira già aria di festa. Secondo il settimanale, le nozze potrebbero celebrarsi entro la fine dell’anno, con la showgirl determinata a diventare moglie di Carlo prima del parto.

Un sogno che si realizza per Melissa, che ha sempre desiderato regalare un fratellino o una sorellina a Maddox, il figlio nato dalla relazione con l’ex calciatore Kevin-Prince Boateng. Dopo un primo matrimonio finito male, questa potrebbe essere per lei la vera svolta.

Tutti gli indizi sulla gravidanza

I rumors sulla gravidanza sono esplosi dopo la pubblicazione di alcune foto che ritraggono Melissa in compagnia dell’amica del cuore, Barbara Petrillo, mentre indossa abiti in stile premaman. Scatti che non sono passati inosservati ai fan, che hanno letteralmente preso d’assalto i suoi social con domande del tipo: “ Melissa, ma sei incinta? ”.

L’ex velina, per ora, non ha confermato né smentito. Ma, si mormora, avrebbe accolto con un sorriso l’affetto e la curiosità dei suoi follower.

Il viaggio in Bulgaria e il “pancino sospetto”

Un altro indizio? Il recente viaggio in Bulgaria per un matrimonio, durante il quale Melissa e Carlo sono apparsi molto uniti e affiatati. In alcune foto pubblicate sui social, alcuni fan avrebbero notato un piccolo accenno di pancetta su un fisico che da sempre si distingue per la sua tonicità.

Proprio in quelle occasioni, secondo le fonti di DiPiù, la coppia avrebbe parlato seriamente di matrimonio. " Pare che vogliano sposarsi prima della nascita del bambino. Lei vorrebbe arrivare al parto già moglie di Carlo ", scrive il settimanale.

“Avrebbe voluto una femminuccia, ma è strafelice”

Anche se avrebbe sperato in una bambina, Melissa sarebbe al settimo cielo per la nuova gravidanza.

Anche Carlo non sta più nella pelle

", concludono le voci vicine alla coppia.

Per ora, nessuna conferma ufficiale. Ma tra indizi, sguardi complici e pancini sospetti, i fan sono già pronti a scommettere: Melissa Satta è incinta. E stavolta, si sposa davvero.