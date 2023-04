Melissa Satta e Berrettini escono allo scoperto a Miami. Polemiche sulla forma del tennista

Ormai è ufficiale, Melissa Satta e Matteo Berrettini fanno davvero sul serio e a dimostrazione di questo, proprio nelle scorse ore, l’ex velina di Striscia la Notizia ha postato una foto su Instagram che li ritrae insieme a Miami. Tuttavia, come sempre, le male lingue non si sono fatte attendere e sono in molti a considerare la Satta come causa della recente scarsa resa in campo del tennista. A difendere la coppia in queste ore, però, ci ha pensato l’amica di sempre della modella, la soubrette Juliana Moreira.

Lo scatto sui social

A quattro mesi dal loro primo incontro, avvenuto grazie ad alcuni amici in comune, Berrettini e Satta sono finalmente usciti allo scoperto. Infatti, l’ex moglie di Boateng ha condiviso sul suo account social ufficiale un selfie in cui è intenta a baciare e abbracciare il nuovo compagno Matteo, più piccolo di lei di dieci anni. La showgirl sarda è volata a Miami, proprio dove il ventiseienne ha preso parte ad alcuni tornei Masters 1000, per trascorrere insieme qualche ora di relax e amore.

I due si godono la vacanza dopo le molteplici critiche che hanno indicato la Satta come la causa del calo di rendimento in campo di Matteo. Critica alla quale il tennista aveva risposto in una recente intervista rilasciata a la Repubblica, in cui Berrettini ha ribadito che anche uno sportivo ha il diritto di amare e di vivere un momento negativo. "Sto avendo una relazione sentimentale come tutti gli altri ragazzi della mia età. Normale. E anche qui mi spiace che una cosa totalmente positiva, che è un sentimento, poi venga girata come una distrazione professionale", aveva rivelato Berrettini al quotidiano.

Le difese di Juliana Moreira

A scagliarsi pubblicamente dalla parte della coppia, è stata la soubrette brasiliana, moglie di Edoardo Stoppa e tra le migliori amiche di Melissa, Juliana Moreira. La showgirl sudamericana, infatti, ha commentato così l’immagine che ritrae Melissa e Matteo insieme felici: "Melissa e Matteo siete meravigliosi, punto e basta. Vi lovvo e vi auguro tutta la felicità del mondo" – poi, rivolgendosi contro coloro che esprimono commenti poco piacevoli nei confronti della coppia ha aggiunto: "E a voi che augurate e dite solo cattiverie, ricordatevi che ognuno dà al prossimo solo quello che ha dentro, quindi fatevi un esame di coscienza e curatevi perché il vostro veleno sarà tossico solo per voi stessi. Peace and love".

Il commento della Moreira è stato molto apprezzato dalla coppia, ed in particolare da Melissa che ha subito risposto all’amica postando un grosso cuore. D’altronde, la Satta, grazie a Matteo Berrettini, ha ritrovato la serenità dopo la storia finita male con l’imprenditore Mattia Rivetti che, ad un passo dalla convivenza, ha lasciato Melissa.

Ad ogni modo ed indipendentemente dalle cattive lingue, la coppia, a giudicare anche dallo scatto postato sui social, pare essere molto complice ed affiatata.