"Mi chiamavano fro**o": Samuel Peron vittima di bullismo

Questa sera, il ballerino Samuel Peron sarà ospite in una puntata di Ciao Maschio, il programma della seconda serata di Rai Uno, condotto da Nunzia De Girolamo, che andrà in onda dopo il programma di Milly Carlucci, Il Cantante Mascherato. Il danzatore e coreografo, che ha raggiunto la popolarità grazie a Ballando con le Stelle nel ruolo di maestro, si è confidato con la conduttrice Nunzia De Girolamo. Il ballerino ha raccontato alcuni aspetti inediti del suo passato e nel corso dell’intervista, in particolare, si è lasciato andare ad una delicata confessione in cui ha rivelato di essere stato vittima di bullismo.

Il bullismo subito da Samuel Peron

Il coreografo ha confidato che, in passato, per via del suo impegno nel mondo della danza, è stato più volte etichettato con appellativi omofobi. Infatti, ha svelato alla De Girolamo che, purtroppo, anni fa c’erano molti pregiudizi nei confronti degli uomini che si approcciavano al ballo e, per questo, non era visto di buon occhio dai suoi coetanei. Queste le parole del ballerino: “Io ho vissuto nella mia infanzia il bullismo per quanto concerne la mia disciplina artistica. Essere un ballerino ai tempi, io sono dell’82, quindi…”. Poi Samuel ha continuato spiegando come adesso le cose siano cambiate: “Adesso, grazie a programmi televisivi che portano avanti gli aspetti artistici, certe cose passano in secondo luogo. Mentre invece ai tempi o si giocava a calcio, oppure a basket o nuoto. Pensare di fare il ballerino o alte discipline artistiche venivi poi… Avevi tutti sti appellativi, tipo fr*cio, gay, ricch*one, omosessuale, tutte ste cose qua”.

Nonostante gli attacchi crudeli e gratuiti nei confronti del professionista, questo non ha mai fermato Samuel che ha comunque continuato il suo percorso nel mondo del ballo e oggi vanta una stimata carriera, classificandosi tra i ballerini più apprezzati e noti del nostro Paese. Inoltre, Samuel è anche un personaggio televisivo, non solo perché facente parte del corpo di ballo dei professionisti di Ballando con le Stelle, ma anche per il ruolo di opinionista di Oggi è un altro giorno, il programma feriale del pomeriggio di Rai Uno condotto dalla giornalista Serena Bortone.

Samuel Peron e l’amore per la compagna Tania Bambaci

Samuel, classe ’82, è legato da anni all’attrice e modella Tania Bambaci. I due, il 21 ottobre 2022, sono diventati genitori di Leonardo. Infatti, nonostante avessero annunciato le nozze nel 2021, sono stati costretti a rimandarle proprio a causa della gravidanza di Tania. Ovviamente, come in tutte le coppie, Samuel e Tania sono stati costretti anche a dover fare i conti con dei periodi no dal punto di vista sentimentale. Infatti, nel 2020 hanno attraversato una crisi, arrivando anche a separarsi per qualche mese. Subito dopo, però, i due hanno capito di volere stare insieme, riprendendo il percorso della convivenza. Ad oggi, a giudicare dai risvolti della loro storia d’amore, possiamo dire che scelta mai fu più azzeccata.